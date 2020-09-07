Altın ve dolar yatırımcıları bu haftaya dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

"Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip edeceğiz." diyen Memiş, "Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik dolar kurunun güçlü duruşuna katkı sağlıyor ama ben dolar kurunda bir miktar geri çekilme bekliyorum. Önümüzdeki hafta ya da ay sonuna kadar doların 7.30 seviyesine kadar gerileyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'Kısa vadeli yatırımcılar ellerindeki dolarla altın ve gümüş almalı'

Yatırımcılara altın ve gümüşe yönlenmeli tavsiyesinde bulunan Memiş, "Altın haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Şu an için yatay bir seyir olsa da Merkez bankalarının yapacağı açıklamalar piyasalar için önem arz ediyor. Kısa vadeli yatırımcılara ellerindeki dolarla altın ve gümüş almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü dolarda kısa vadede bir gerileme bekliyorum." dedi.

Küresel iklim değişikliklerinin Türkiye'de de kuraklığa sebep olduğunu ifade eden İslam Memiş, şunları söyledi:

"Bir yanda yaşanan kuraklık diğer yanda da meydana gelen sel felaketleri sebebi ile çiftçilerimiz zarar etti. Dünya geneli ile birlikte ülkemizdeki iklim değişiklikleri tarımı olumsuz yönde etkiliyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın arazilerine sahip çıkması gerekiyor. İklim değişikliği ve kuraklık beraberinde kıtlığı getirir. Özellikle 'Buğday' kısmını önemsiyorum. 2008 ve 2011 krizlerindeki agresif yükselişler tekrar yaşanabilir. Vatandaşlarımız eğer memleketlerinde atıl vaziyette bulunan arazileri varsa bunların kıymetini bilmeliler."

Buğday nasıl satın alınır?

"Bunun iki yolu var. Ya fiziken çiftçilik yapılabilir ya da sanal ortamlarda buğday satın alınarak yatırımlar buraya yönlendirilebilir. 2021 yılından itibaren değerli metal grubundan ziyade en çok buğdayın ve tarım değerlerinin konuşulacağı bir döneme giriyoruz. Vatandaşlarımızın altın, gümüş ve dolardan ziyade tarım alanlarına yönlenmesini önemsiyorum."