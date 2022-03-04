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Ekonomi Altın ve dolar tahminleri olay olan Mert Başaran’dan flaş çıkış: Paranız eriyebilir! Hemen bunu yapın
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri olay olan Mert Başaran’dan flaş çıkış: Paranız eriyebilir! Hemen bunu yapın

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, dolara yatırım yapmanın uzun vadede karlı bir iş olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 17:21:00 -
Altın ve dolar tahminleri olay olan Mert Başaran’dan flaş çıkış: Paranız eriyebilir! Hemen bunu yapın

Altın tahminleri sürekli gündeme oturan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, dolarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mert Baraşan doların uzun vadede karlı bir yatırım olmadığını ve malda kalmanın mantıklı bir iş olduğunu söyledi.

İşte Başaran'ın o açıklamaları:

Yazın 8 liradan 100 usd aldın 800 liraya, bugün 14.2 oldu. Paran 1420 lira oldu ve kazandım diye seviniyorsun. Petrol 90 dolardan 115 dolara çıktı. Hani sen o 100 usd ile artik %25 daha az benzin alıyorsun! Uzun vadede dolar parani eritir. Doların enflasyonu vardır ve bunu okullarda öğretmezler, paranı dolara koy erisin isterler. Malda kal hayatta kal...

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