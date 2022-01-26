  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hristiyanlar karşı çıkmıştı! Afrika ülkesinde başörtüsü zaferi

AKINCI'nın yeni rotası belli oldu! Dünya bunu konuşacak

‘Sol’un gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Dün Nurettin Sözen bugün İmamoğlu

16 milyon vatandaş bir yana, İngiliz büyükelçi bir yana! Yemek molası diyen Ekrem kıvırmaya başladı

Yüksekten dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak duyurdu: Büyük çözülme geliyor, dolar kuru...

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Hazırlıklı olun

Reklam kokan hareketler bunlar! Sarıgül "kimim ben?" dediği taksiciye bakın ne yaptı?

Ekrem İmamoğlu yaşanan çileyi iki kelime ile kapattı: Özür dileriz

Avrupa’dan beklenen hareket! Miço çıldırdı Tüm dostlarımız bizi sattı

Tam bir FETÖ maşası olduğu ortaya çıktı! İşte Sedef Kabaş’a ilişkin yeni ayrıntılar…
Ekonomi Altın ve dolar tahminleri ezber bozan Haluk Özdil altını çizerek uyardı: Dikkat! Darbe yersiniz
Ekonomi

Altın ve dolar tahminleri ezber bozan Haluk Özdil altını çizerek uyardı: Dikkat! Darbe yersiniz

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın ve dolar kuruna ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu. Özdil, doların artık 18'li rakamlara çıkmasının hayal olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 19:47:00 -
Altın ve dolar tahminleri ezber bozan Haluk Özdil altını çizerek uyardı: Dikkat! Darbe yersiniz

Altın için tahminleri bir bir gerçekleşen araştırmacı yazar Haluk Özdil, BBN Türk'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haluk Özdil, altın için yükseliş beklediğini ancak dolar için aynı şeyleri söyleyemeceğini kaydetti.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, "FED kararları doları etkilemeyecek. Ama altın 1800’leri kırdı. 1900’lere doğru gidiyor. Ons altın dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişe geçecek. Ama dolar alıp 18’lere çıkacak gibisinden kimse beklemesin. Hayal görmesinler. Aynı darbeyi yiyebilirler. Ben doların çok yükseleceğini çok düşünmüyorum. Dünyada büyük bir çöküşle karşı karşıyayız. Dünyada elektrik kesintileri yaşanıyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta da uyarmıştı

Geçtiğimiz hafta Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, "Altının ons fiyatı için 1870 deniyor. Artık altının altın çağı kesin olarak başladı. Altın çok yakında 800'ü geçecek. Altın için 1000 lira tahminimi için Mart ayı demiştim. Oraya doğru gidiyor. 1000 liradan altın alanlar 'ahlar vahlar' demişti. Ama onlarını içini rahatlatacak rakamları yakın zamanda göreceğiz. Birkaç sapma ile altının onsu için Mart ya da Nisan gibi 2 bin dolarları görebiliriz. Tarım ve gıda krizinden kaynaklı ABD'de enflasyon tırmanmaya devam edecek. Bu da altına yansıyacak" demişti.

Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor
Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor

Dünya

Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor

TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...
TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...

Gündem

TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...

TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...
TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...

Gündem

TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...

Haluk Özdil yine gündemi altüst edecek! Gördüğü varlıkları açıkladı: Bana göründüler...
Haluk Özdil yine gündemi altüst edecek! Gördüğü varlıkları açıkladı: Bana göründüler...

Gündem

Haluk Özdil yine gündemi altüst edecek! Gördüğü varlıkları açıkladı: Bana göründüler...

Bill Gates'ten sinsi Türkiye adımı! Bir iş adamı üzerinden o şehrimizden arazi aldı... Haluk Özdil duyurdu
Bill Gates'ten sinsi Türkiye adımı! Bir iş adamı üzerinden o şehrimizden arazi aldı... Haluk Özdil duyurdu

Gündem

Bill Gates'ten sinsi Türkiye adımı! Bir iş adamı üzerinden o şehrimizden arazi aldı... Haluk Özdil duyurdu

Haluk Özdil tarih vererek Elon Musk’ın planını resmen duyurdu: Saldırı olabililir! Türkiye'nin iki cevherine göz diktiler
Haluk Özdil tarih vererek Elon Musk’ın planını resmen duyurdu: Saldırı olabililir! Türkiye'nin iki cevherine göz diktiler

Gündem

Haluk Özdil tarih vererek Elon Musk’ın planını resmen duyurdu: Saldırı olabililir! Türkiye'nin iki cevherine göz diktiler

Haluk Özdil’den korkutan açıklama: Dehşet geliyor! O meslekler yok olacak
Haluk Özdil’den korkutan açıklama: Dehşet geliyor! O meslekler yok olacak

Gündem

Haluk Özdil’den korkutan açıklama: Dehşet geliyor! O meslekler yok olacak

Haluk Özdil Türkiye'nin merakla beklediği tarihi açıkladı
Haluk Özdil Türkiye'nin merakla beklediği tarihi açıkladı

Gündem

Haluk Özdil Türkiye'nin merakla beklediği tarihi açıkladı

Haluk Özdil 1000 liradan altın alanlara 'dikkat' diyerek çağrı yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmini olay
Haluk Özdil 1000 liradan altın alanlara 'dikkat' diyerek çağrı yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmini olay

Ekonomi

Haluk Özdil 1000 liradan altın alanlara 'dikkat' diyerek çağrı yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmini olay

Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar
Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar

Gündem

Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar

Haluk Özdil'den şok eden açıklama: 15 gün içerisinde o ülke karışacak
Haluk Özdil'den şok eden açıklama: 15 gün içerisinde o ülke karışacak

Gündem

Haluk Özdil'den şok eden açıklama: 15 gün içerisinde o ülke karışacak

Haluk Özdil tehlikeyi işaret ederek duyurdu: Uyarıyorum! Türkiye'ye bunu bilerek yaptılar
Haluk Özdil tehlikeyi işaret ederek duyurdu: Uyarıyorum! Türkiye'ye bunu bilerek yaptılar

Gündem

Haluk Özdil tehlikeyi işaret ederek duyurdu: Uyarıyorum! Türkiye'ye bunu bilerek yaptılar

{relation id:1589106 slug:'altin-alacaklar-bu-tahmin-olay-haluk-ozdil-hem-tarih-hem-rakam-verdi-10-bin-liraniz-varsa'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay