Altın ve dolar tahminleri ezber bozan Haluk Özdil altını çizerek uyardı: Dikkat! Darbe yersiniz

Altın için tahminleri bir bir gerçekleşen araştırmacı yazar Haluk Özdil, BBN Türk'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haluk Özdil, altın için yükseliş beklediğini ancak dolar için aynı şeyleri söyleyemeceğini kaydetti.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, "FED kararları doları etkilemeyecek. Ama altın 1800’leri kırdı. 1900’lere doğru gidiyor. Ons altın dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişe geçecek. Ama dolar alıp 18’lere çıkacak gibisinden kimse beklemesin. Hayal görmesinler. Aynı darbeyi yiyebilirler. Ben doların çok yükseleceğini çok düşünmüyorum. Dünyada büyük bir çöküşle karşı karşıyayız. Dünyada elektrik kesintileri yaşanıyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta da uyarmıştı

Geçtiğimiz hafta Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, "Altının ons fiyatı için 1870 deniyor. Artık altının altın çağı kesin olarak başladı. Altın çok yakında 800'ü geçecek. Altın için 1000 lira tahminimi için Mart ayı demiştim. Oraya doğru gidiyor. 1000 liradan altın alanlar 'ahlar vahlar' demişti. Ama onlarını içini rahatlatacak rakamları yakın zamanda göreceğiz. Birkaç sapma ile altının onsu için Mart ya da Nisan gibi 2 bin dolarları görebiliriz. Tarım ve gıda krizinden kaynaklı ABD'de enflasyon tırmanmaya devam edecek. Bu da altına yansıyacak" demişti.

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