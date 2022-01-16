Altın ve dolar konusunda uyaran ünlü ekonomist tepki çekti! Böyle rakam görülmedi

Gram altın fiyatı her geçen gün yatırımcıları tedirgin ediyor. Dolar kuru bugün ne kadar olacak diye düşünen döviz sahipleri de, doların düşmesinden endişe ediyor. Dolar düşmesin diye uğraşan ve yatırımcılara döviz aldırarak kuru yüksek tutmaya çalışan muhalif ekonomistler de fırsatı değerlendirerek bol kesen sallıyor!..

Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve dolar kuruna dair tepki çeken tahminlerde bulundu.

"Dolar 26 TL"

Dolar kuru hakkında tahmini yapan Selçuk Geçer şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası rezervleri swap hariç - 56.9 milyar dolara yükseldi. Her geçen gün eksi rezervler artıyor. Merkez Bankası bankalar üzerindeki müdahalesiyle doları şuan için 13,50 seviyesinde tutuyor. 13'ün altına gitmeyen 14'ü her geçen gün zorlayan, agresif hareketler yapmaya hazır olan bir dolardan bahsediyoruz. Rezervlerin erimesi pahasına dolar tutulmaya çalışılsa da atacak kurşun kalmayınca dövizde daha sert hareketler göreceğiz. FED'in 25-26 Ocak'ta yapacağı açıklama şahin bir açıklama olursa Türk Lirasında ciddi bir değer kaybı görebiliriz. 14 kritik bir seviye, 14 kırıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde 15,16,17,18 TL seviyesine adım adım ilerleyecek. 9 TL olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bu şartlarda pek mümkün görünmüyor. Bir süre bu seviyelerde gösterirsiniz. Ama daha sonrasında şartlar gereği Türk Lirası değer kaybetmeye devam edecek. Bu sene içerisinde doların 26 TL'nin üzerine çıktığını göreceğiz."

"Altın 1500 TL..."

Altın fiyatları hakkında dikkat çeken tahminde bulunan Selçuk Geçer, "Altının onsu ısrarlı bir şekilde 1800 doların üstünde seyrediyor. Hatta ABD enflasyon verisinin ardından 1827-1830 seviyesini zorladı. Hafif geriledi. 1820'lerde seyretmeye devam ediyor. Altın peki neden yükseliyor? Nedeni beklenen faiz adımlarının beklentileri karşılayamaması. Aradaki makas devam ettiği sürece, enflasyona karşı kendini korumak isteyenler altına kaçmaya devam edecek. Bu da altının daha da yükselmesine yol açacak. FED'in faiz artırımı sırasında gerilemeler görsek de bu yıl altın da rekor seveler görebiliriz. Ons altın 2040 seviyesini kırıp, 2400 dolar seviyesini deneyebilir. Ons ve dolardaki yükselişe bağlı olarak, hızlı yükseliş görebiliriz. Gram altın şuan 800 TL seviyesinde. Bu sene içerisinde gram altının 1500 TL'ye çıktığını göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatı şu an 790,01 TL civarında işlem görüyor.

Dolar kuru ise an itibariyle 13.53 bandında seyrediyor.