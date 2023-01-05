Altın ve dolar için her tahmini tutan Mert Başaran son kez uyardı: Maalesef düşmeyecek! Evi olan bunu yapsın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, küçük yatırımcının mal varlıklarını asla satmaması gerektiğini söyledi.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mert Başaran, ev satın almak için artık geç kalındığını söyledi.

Konut almanın her geçen gün daha da zorlaşacağını ifade eden Başaran, "Türkiye'de halk kredi ile genelde ev almıyor. Nakit ile bunu yapmaya çalışıyor. Eşinden dostundan borç alıyor, arazisini satıyor. Bu şekilde alabiliyor. Hükümetin müjdesi öncesi ev toplayanlar oldu. Çünkü fiyatların artacağını önceden düşündüler. Piyasada durgunluk var. Ama fiyatlar düşmüyor. Konut satışı düşerse fiyatlar düşer değil mi? Bakıyorsunuz, fiyatlar hafif hafif artıyor. Asgari ücretin artışı inşaat sektörüne yansıtılmaya başlandı. Bu kiralara da ufak ufak yansıyacak. Önceden ev alın derdim. Ama şu an diyemiyorum. İlla ev alayım diyorsanız, bu hükümetin kampanyası tam anlamıyla yürürlüğe girmeden alın derim. Ev fiyatları düşecek gibi durmuyor. Dikkat edilmesi gereken şu. Bence 1+0 evleri küçümsemeyin. Çok önemli bence. İnsanların enflasyondan korunması lazım. Mecbur olmadıkça malınızı satmayın. Evinizi satmayın. Mal da kalın hayatta kalın" dedi.