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Ekonomi Altın ve dolar fiyatı bir anda fırladı! İşte son rakamlar
Ekonomi

Altın ve dolar fiyatı bir anda fırladı! İşte son rakamlar

Yatırımcının ve piyasaların merakla beklediği verilerden biri olan döviz ve altın rakamları dün gece ABD'de son dakika olarak açıklanan "ABD 10 yıllık faizleri" sonrası yükselişe geçti. Dolar kuru 26 Şubat 2021 Cuma günü) 7.44 seviyesini gördü. Gram altın ise güne 422 TL'den başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 09:23:00 -
Altın ve dolar fiyatı bir anda fırladı! İşte son rakamlar

Pandemi öncesi %1,6 civarında olan ABD 10 yıllık faizleri, bu yılın başında % 0,95 iken , şu an %1.5'a kadar yükseldi. Bu da neredeyse pandemi öncesindeki seviye demek.

Enflasyon beklentilerini gösteren ABD 10 yıllık breakeven faizi ise %2,15 ile 2018 yılından beri en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Dolar neden yükseliyor?

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası gelişmekte olan ülkelerin para biriminin değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar ve euro kaç TL oldu?

Piyasalarda dolar kuru güne 7.44 seviyesinden başlarken, EURO ise 9.06'yı gördü.

Altın fiyatları

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1764 dolar olmasına rağmen dolardaki yükseliş gram altın fiyatlarını 422 TL'ye kadar yükseltti.


Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi dolar TL kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte güne yukarı yönlü hareketle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 674 lira alış ve 688 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

2.695,86

2.746,95

Yarım Altın

1.343,72

1.377,69

Zinet Altın

2.695,86

2.746,95

14 Ayar Bilezik gramı

231,15

279,11

22 Ayar Bilezik gramı

381,64

410,40

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Yorumlar

ahmet

dolar la mı maaş alıyorum. bize ne. bunlar hep manüpilasyon. isterse 20 lira olsun. ben işime bakarım.
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Ibrahim Alkılıç

Merkez bankası başkanının elinde ki tek iş faizi artırmak. Faizi yüzde 50 elli yapsın, dolar bir lira mi olur, on lira mi olur, bir deneyelim. Damat, damat dediler, ekonomi batsın diye. Damat da kafayı yemektense, aldı başını gitti.
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