Altın ve dolar alacaklar dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: 3 Şubat'ta...

Dolar ve altında gerileme devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda gram altın tarafında bir düşüş beklediğini söylemişti.

Tahminleri çok geçmeden gerçekleşen İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi.

Bazı ekonomistlerin 3 Şubat için felaket tellallığı yapmasına ilişkin konuşan Memiş, "3 Şubat ile ilgili gaz vermeye çalışanlara bu ay da gülebilirsiniz. 3 Şubat’ta enflasyon rakamı yine yüksek gelebilir. Ancak kur atağı olmayacak. Duygularınız ile oynatmayın. Tavrınız net olmalı" dedi.