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Ekonomi Altın ve dolar alacaklar dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: 3 Şubat'ta...
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: 3 Şubat'ta...

Altın ve dolarla ilgili 3 Şubat uyarısı yapan bazı uzmanlar yine küçük yatırımcıları tuzağa çekmeye çalışıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcının bu oyuna gelmemesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 19:08:00 -
Altın ve dolar alacaklar dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: 3 Şubat'ta...

Dolar ve altında gerileme devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda gram altın tarafında bir düşüş beklediğini söylemişti.

Tahminleri çok geçmeden gerçekleşen İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi.

Bazı ekonomistlerin 3 Şubat için felaket tellallığı yapmasına ilişkin konuşan Memiş, "3 Şubat ile ilgili gaz vermeye çalışanlara bu ay da gülebilirsiniz. 3 Şubat’ta enflasyon rakamı yine yüksek gelebilir. Ancak kur atağı olmayacak. Duygularınız ile oynatmayın. Tavrınız net olmalı" dedi.

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