Altın Uzmanı Köksal Çınagil altın yatırımcısını üstüne basa basa uyardı: Altın’da kalın! İşte güncel gram altın fiyatları

Gram altın sabat saatlerinden itibaren 1.122,87 TL'de seyrederken çeyrek altın 1.835,89 TL seviyelerinde gözlemleniyor. Altın fiyatları an itibarıyla yükseliş ivmesi kaydediyor. Ekonomi takipçileri ve yatırımcıların yakından gözlemlediği altın fiyatlarında son durumu ve haberimizde bir araya getirdik. İşte 7 Ocak Cumartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

'ONS ÇIKARSA ALTIN YİNE YÜKSELİR'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Köksal Çınagil, altın, dolar, ons ve gümüş üzerine yeni tahminlerde bulundu. Uzman isim gram altında artış beklediğini ifade etti. İşte tüm detaylar...

35 yıldır altın sektöründe yöneticilik yapan Çınagil, kağıtta hiçbir zaman kalmaması yönünde uyarılarda bulunarak şunları kaydetti: “Kağıtta hiç bir zaman kalmayın. Ne dolar, ne euro, ne TL. Altında kalın. Dünyanın neresine giderseniz gidin, tek geçerliliği olan altının o günkü oranın, günlük kurundan satışınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

UZMAN İSİM 2023'Ü İŞARET ETTİ

Doların her yerde geçerliliği olmadığı, euro ve TL’nin her yerde kullanılmadığını sonuçta tüm bunların gazete parçası gibi kağıt olduğunu unutmamak lazım. Altın değerli bir maden olduğu için, kesinlikle altına yatırımınızı yapın. Onsun yükselişi altını yükseltir, doların hareketlenmesi altını yükseltir, Dolar düşerse, ons çıkarsa altın yine yükselir. Bu pratik bilgilerin henüz kaybettirdiğini görmedim. Ama şu 1.5 senedir gördüğüm diğer madenlere oranla; demir, çelik, bakır, bronzun karşısında altın çok düşük kaldı. Elbette kıyaslama yapılamaz ama bu da bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu dediğim madenlere % 300-500 aralığında zamlar geldi. Altına özellikle ABD tarafından ciddi bir şekilde baskılandı. Baskılandığı için de doları dünyadan kaldırılmak istendiğini de düşünürsek, o yüzden dolayı ABD’de sürekli olarak altın satılıp piyasada bolluk oluşturuldu. O yüzden ons değerinde düşük kaldı” şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (7 OCAK 2023 CUMARTESİ)

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 7 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık....

Güncel altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Yeni yılda yükseliş kaydeden altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Güncel altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Yeni yılda yükseliş kaydeden altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

7 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,70 (Alış) - 18,71 (Satış)

EURO: 19,82 (Alış) - 20,01 (Satış)

STERLİN: 22,56 (Alış) - 22,67 (Satış)

1 DOLAR = 18,70 TL

7 Ocak Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.122,78

Gram altın satış: 1.122,87

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.865,40

1.865,98

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.854,00

Çeyrek altın satış: 1.888,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.697,00

Yarım altın satış: 3.777,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.422,00

Tam altın satış: 7.525,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.539,00

Cumhuriyet altını satış: 7.653,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.634,00

Ata altın satış: 7.726,00