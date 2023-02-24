Altın uzmanı İslam Memiş'ten flaş deprem iddiası

Altın ve para politikaları uzmanı İslam Memiş, yaşanan depremlerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

19 Şubat'ta attığı, "Dünyanın hiç bir yeri güvenli değil." şeklindeki tweetini alıntılayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündemi olacak. Diğer ülkelerden de deprem haberlerini sık duyacağız. Yeni dünya düzeninde bölgesel kader yok, ortak kader var."

İşte o paylaşım: