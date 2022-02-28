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Ekonomi Altın tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran'dan flaş tahmin: Elinizdekileri alabilirler! Bu haftaya dikkat
Ekonomi

Altın tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran'dan flaş tahmin: Elinizdekileri alabilirler! Bu haftaya dikkat

Altın fiyatları savaş durumundan kaynaklı olarak inişli çıkışlı performans gösteriyor. Konuyla ilgili konuşan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran'dan çarpıcı uyarılar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 11:06:00 -
Altın tahminlerinde yanılmayan Mert Başaran'dan flaş tahmin: Elinizdekileri alabilirler! Bu haftaya dikkat

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, şu an altın için beklemede kalmanın doğru olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinfen paylaşımlarda bulunan Mert Başaran, "Bu hafta savaşta yaşanan gelişmelere göre borsaları düşürüp altını çıkarıp sonra barış oluyor diye tam dersini sonra barış bozuldu diye tam dersini yaparak defalarca sert iniş çıkış olabilir, malıniz varsa çok ekrana bakmayın korku ile elinizdekileri almak istiyecekler" dedi.

Perşembe günü uyarmıştı

Mert Başaran ons altın tarafındaki sert çıkış ve inişlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Maalesef yine şerefsiz spekülatorler yaptılar. Savaş çıkıyor deyip altını uçurup tepeden aldırıp şimdi düşürüyorlar. Lütfen bir şey düşükken yatayda herkes sıkılıyorken alın, uçarken almayın" ifadelerini kullandı.

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