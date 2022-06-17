Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil uzun süren sessizliğini bozdu: Eylül ve Ekim ayında altın fiyatları...

Ons altın ve dolar kurundaki hareketlenmeler nedeniyle 1020-1030 lira seviyelerinde seyreden gram altın için dikkat çeken tahminler geliyor.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, gram altın için Eylül ve Ekim ayını işaret ederek önemli bir tahminde bulundu.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, "Eylül ayında kıtlık ihtimali sonrası altın yükselecek. Dünyada ons altının artmasıyla Türkiye’de gram altında yükselecek. Rakam vermek istemiyorum ama mesela bir paranız var ve yatırım yaptınız. Karlı çıkacaksınız. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Anlattıklarımızı gözden geçirin. Alın demiyorum ama yapmış olduğum analizler Eylül ve Ekim ayını işaret ediyor. Altın şu anki seviyesinden daha yüksek olacaktır. Reel altınları elinizde tutun. Satmayın. Mevduat hesaplarında bir takım oyunlar dönebilir. O yüzden fiziki altın tutmanızı öneririm" dedi.