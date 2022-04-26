Altın sütü tarifi: Damarlardaki pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğer ve beyni koruyor!

Altın süt nedir?

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan bu içeceğin faydaları da saymakla bitmiyor. Altın süt, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.

Yalnızca iki malzeme ile hazırlanan altın süt karışımı birçok hastalığa karşı şifa sağlıyor. Kolon, sinir sistemi ve kemik dokusu için oldukça faydalı bir karışım olan altın süt aynı zamanda eklem ağrıları tedavisinde bitkisel bir takviye olarak tercih ediliyor.

Zerdeçal, süt ve su birleşimiyle oluşan karışım karaciğeri temizlemede, vücutta ki toksinleri temizleme de ve sindirim sistemini düzene sokmada yardımcı oluyor.

Altın süt nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

* 40 gram zerdeçal (yaklaşık 3 yemek kaşığı)

* 1 su bardağından biraz daha az su (100-150 ml su)

* Süt

Altın süt nasıl yapılır?

İlk olarak su ve toz zerdeçal karıştırılır. Ardından ocağa alınarak yaklaşık 8 dakika kadar pişirilir. Karışım macun kıvamına gelecektir. Eğer katı bir kıvamda olursa bir miktar daha su ilave edebilirsiniz. Macun kıvamına geldikten sonra ocağın altını kapatın. Hazırladığınız bu karışımı 40 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

* Zerdeçal ve su ile hazırladığınız bu macundan her gün gece yatmadan önce ve sabah kahvaltı sonrası olmak üzere günde 2 defa 1 çay kaşığı macunu 1 bardak süt ile karıştırarak tüketmelisiniz. Dilerseniz altın sütünüzü bal ile tatlandırabilirsiniz. Düzenli kullandığınızda daha etkili ve hızla faydasını göreceksiniz.

Altın süt ne işe yarar? Altın süt faydaları

*Altın süt, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

*Altın süt bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

*Bu karışımın içine bir tutam Hindistan cevizi yağı eklerseniz harika bir yatıştırıcı etkisi oluşturur, rahat bir uykuya zemin hazırlar.

*Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler.

*Yağ yakımını hızlandırır. Altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

*İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

*Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir.

*Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.

*Kadınların sancılarını yatıştırır.

*Altın süt, karaciğer yağlanmasına engel olur.

*Doğal bir ağrı kesici özelliği görür.