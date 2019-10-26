Altın süt | Zerdeçallı süt neye iyi gelir?

Mide sorunlarından, kilo problemlerine kadar birçok hastalık için kullanılan zerdeçallı sütün -altın sütün- faydalarını sizler için derledik. Oldukça lezzetli ve yarayışlı olan zerdeçallı süt neye iyi gelir? Altın süt nedir? Zerdeçallı süt nasıl yapılır? Zerdeçallı sütün içerisine neler ilave edilir? İşte detaylar...

Son zamanlarda sıkça duyulan altın süt, ana maddesi zerdeçal olduğu ve faydalarının çokluğu sebebiyle bu isimle anılıyor.

İçerisinde; zerdeçal, süt, etken hale gelebilmesi için karabiber ya da zeytinyağı ve tadının oturması için bal bulunuyor. Bu içeceğin faydaları şöyle;

Serbest radikalleri vücuttan atıyor ve hücre yenilemesine yardımcı oluyor.

Soğuk algınlığı gibi hastalıkları ortadan kaldırıyor ve oluşumunu engelliyor.

Eklemlerdeki iltihaplanmaları önleyip, oluşan iltihabı kırıyor.

Kanı temizliyor.

Zerdeçal sayesinde bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlıyor.

Karaciğer yağlanmasını durduruyor.

Regl dönemindeki ağrıların azalmasına yardımcı oluyor.

Hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi sorunların önüne geçiyor.

Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı oluyor.

Doğal bir ağrı kesici görevi görüyor. Aynı zamanda adet sancıları ve kramplarını durduruyor.

Ciltte oluşan sorunları ortadan kaldırıyor. Egzama gibi problemlerin tedavisinde kullanılabiliyor.

Vücuttaki iltihabı attığı ve kanı temizlediği için, cildi yeniliyor ve ışıldamasını sağlıyor.

Altın süt nasıl yapılır?

1 su bardağı sütün içerisine 2 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek ocakta hafifçe karıştırın. Kısık ateşte kaynatın ve hemen ocaktan alın.

İçine karabiber, tarçın ve karanfil ekleyerek ağzını kapatın. Ilık bir hale gelince bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bu karışımı akşam yatmadan 45 dakika önce içmeniz daha fazla etkisini görmenizi sağlayacaktır.

Dilerseniz sadece zerdeçal ve tarçın ilave ederek de deneyebilirsiniz. Bu haliyle bile birçok sorunu ortadan kaldıran bir etken madde olarak vücudunuzda işlevi olacaktır.