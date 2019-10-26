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Altın süt | Zerdeçallı süt neye iyi gelir?

Mide sorunlarından, kilo problemlerine kadar birçok hastalık için kullanılan zerdeçallı sütün -altın sütün- faydalarını sizler için derledik. Oldukça lezzetli ve yarayışlı olan zerdeçallı süt neye iyi gelir? Altın süt nedir? Zerdeçallı süt nasıl yapılır? Zerdeçallı sütün içerisine neler ilave edilir? İşte detaylar...

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:52
Altın süt | Zerdeçallı süt neye iyi gelir?

Mide sorunlarından, kilo problemlerine kadar birçok hastalık için kullanılan zerdeçallı sütün -altın sütün- faydalarını sizler için derledik. Oldukça lezzetli ve yarayışlı olan zerdeçallı süt neye iyi gelir? Altın süt nedir? Zerdeçallı süt nasıl yapılır? Zerdeçallı sütün içerisine neler ilave edilir? İşte detaylar...

Son zamanlarda sıkça duyulan altın süt, ana maddesi zerdeçal olduğu ve faydalarının çokluğu sebebiyle bu isimle anılıyor. 

İçerisinde; zerdeçal, süt, etken hale gelebilmesi için karabiber ya da zeytinyağı ve tadının oturması için bal bulunuyor. Bu içeceğin faydaları şöyle;

  • Serbest radikalleri vücuttan atıyor ve hücre yenilemesine yardımcı oluyor.
  • Soğuk algınlığı gibi hastalıkları ortadan kaldırıyor ve oluşumunu engelliyor.
  • Eklemlerdeki iltihaplanmaları önleyip, oluşan iltihabı kırıyor.
  • Kanı temizliyor.
  • Zerdeçal sayesinde bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlıyor. 
  • Karaciğer yağlanmasını durduruyor.
  • Regl dönemindeki ağrıların azalmasına yardımcı oluyor.
  • Hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi sorunların önüne geçiyor.
  • Tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı oluyor.
  • Doğal bir ağrı kesici görevi görüyor. Aynı zamanda adet sancıları ve kramplarını durduruyor.
  • Ciltte oluşan sorunları ortadan kaldırıyor. Egzama gibi problemlerin tedavisinde kullanılabiliyor.
  • Vücuttaki iltihabı attığı ve kanı temizlediği için, cildi yeniliyor ve ışıldamasını sağlıyor.

Altın süt nasıl yapılır?

1 su bardağı sütün içerisine 2 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek ocakta hafifçe karıştırın. Kısık ateşte kaynatın ve hemen ocaktan alın. 

İçine karabiber, tarçın ve karanfil ekleyerek ağzını kapatın. Ilık bir hale gelince bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bu karışımı akşam yatmadan 45 dakika önce içmeniz daha fazla etkisini görmenizi sağlayacaktır.

Dilerseniz sadece zerdeçal ve tarçın ilave ederek de deneyebilirsiniz. Bu haliyle bile birçok sorunu ortadan kaldıran bir etken madde olarak vücudunuzda işlevi olacaktır.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:54
  1. Altın süt | Zerdeçallı süt neye iyi gelir?
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  11. zerdeçallı sütün faydaları
  12. zerdeçallı sütün yararları
  13. zerdeçallı sütün sağlığa faydaları
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  15. zerdeçallı süt hazımsızlık giderir mi
  16. zerdeçallı süt karaciğeri temizler mi
  17. zerdeçallı sütiltihap
  18. zerdeçallı süt iltihabı atar mı
  19. zerdeçallı süt sancı giderir mi
  20. zerdeçallı süt ağrı giderir mi
  21. zerdeçallı süt tokluk hissi verir mi
  22. zerdeçallı süt zayıflatır mı
  23. zerdeçallı süt hazırlanışı
  24. zerdeçallı süt içmenin faydaları
  25. zerdeçallı süt zayıflatırmı
  26. süt zencefil zerdeçal tarçın zayıflatırmı
  27. zencefilli zerdeçallı süt
  28. zerdeçallı sütün cilde faydaları
  29. zerdeçal süt ile içilir mi
  30. süt zencefil zerdeçal tarçın karabiber
  31. zencefilli süt zayıflatırmı
  32. tarçınlı süt kürü ile zayıflayanlar
  33. zerdeçallı süt kilo yaparmı

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