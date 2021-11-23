Altın süt tarifi, nasıl yapılır? faydaları nelerdir?

Rengi altın sarısı olan bu sütlü içecek aynı zamanda sağlık için altın değerinde. En popüler içeceklerinden biri olan bu içeceğin yapımı ve faydalarına göz atalım…

Altın Sütün faydaları

-Hafıza güçlendirmeye birebirdir.

-Kansere karşı koruyucudur.

-Gece yatmadan önce tüketildiğinde vücudun uykuya geçişini hızlandırır.

-Gece, uykuda vücudun yenilenmesini hızlandırır ve vücudu dinlendirir.

-Mide ve bağırsak sisteminin düzenliliğini sağlamaktadır.

-Sindirimi rahatlatır, reflü ve ülsere karşı iyileştirici özelliğe sahiptir.

-Vücudun toksinlerden arınarak rahatlamasına yardımcı olur.

Altın süt nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 su bardağı yarım yağlı süt

1 çay kaşığı toz zerdeçal, karabiber, tarçın

Birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı

İsteğe göre karanfil ve kakule

Hazırlanışı

Cezvenizde önce sütü kaynatın. Sütünüz biraz ılıdıktan sonra 1 çay kaşığı toz zerdeçalı ilave ederek kaynamaya bırakın. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra birer çay kaşığı karabiber ve toz tarçın ilavesini yapabilirsiniz. İsteğe göre birer çay kaşığı zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebilir. Gece yatmadan önce içilirse uykuda vücudun kendini yenilemesine yardımcı olur.