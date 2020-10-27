Altın sondaj çalışmalarına hız verildi! Bir müjde de TMSF’den geliyor

Akit Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuklara tablet dağıtımı projesi çerçevesinde Giresun’da bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Okul da yapacak

Fon olarak tablet projesine 20 milyon lira katkı sağladıklarını ifade eden Gülal, sosyal çalışmalarla öne çıktıklarına dikkat çekti. Ayrıca İstanbul’da 6, Kayseri’de de bir okul yapacaklarına işaret etti. Gülal, söz konusu okulların her birinin maliyetinin ortalama 25-30 milyon lira olacağını dile getirerek, “Bu manada toplam 200 milyon liralık yatırım yapacağız. Sultanbeyli ve Çekmeköy’de inşa edeceğimiz okulun yer teslimleri yapıldı. Kasım ayı içerisinde temelini atacağız. Yıl çıkmadan temelini atacağımız diğer eğitim kurumlarını da 2021-2022 dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Aktif büyüklüğümüz arttı

TMSF’nin 15 Temmuz sonrası çok farklı bir alanda faaliyet gösteren mevduat sigortacılığı kurumu haline geldiğini belirten Gülal, şunları söyledi: “An itibarıyla 804 şirketimiz var. Bunların 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27.6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66.5 milyar lira. Çalışan sayımız 40 bin 589 kişi. Yaklaşık 4.5 yıldır yönettiğimiz bu şirketlerde ortalama olarak öz kaynakları yüzde 52, aktifleri yüzde 56 büyüttük. Sadece büyük gruplar nezdinde bakarsak aktiflerin büyümesi yüzde 90’a ulaştı. Devraldığımızdan bu yana Koza Altın hemen hemen yüzde 100 büyüdü ve kasasında ciddi bir nakit oluştu. Sadece günlük neması 1.5 milyon liraya ulaşan bir rakama geldik. Dolayısıyla burada 6 milyar liralık bir fon oluştu. Erciyes Anadolu Holding’in devraldığımızdan bu yana aktif büyümesi yüzde 86 seviyesinde. Kasasında 350 milyon dolar nakdi var. Fon bünyesinde bulunan şirketler, eskiden terör örgütüne hizmet ediyordu ama artık halkımızın emrinde. Elimizdeki bütçeyi eğitime, spora, kültürel aktivitelere katkı sağlamaktan imtina etmiyoruz. Okullarımızı Koza Altın’dan finanse edeceğiz ve bu kurumlara 15 Temmuz şehitlerimizin adını vereceğiz. Buradaki ironiyi de yakalamak lazım.”

Enerjiye büyük yatırım

Erciyes Anadolu Holding’le ciddi bir enerji yatırımı yaptıklarına değinen Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu holdingi Türkiye’nin önemli enerji aktörleri arasına soktuk. Şu anda elimizde 504 megavatlık yenilenebilir enerji yapısı oluştu. Tek parselde kurulu Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi yatırımı bizde. Van’a yaptığımız 55 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla ön plandayız. Toplamda da yarısı faal olan 248 megavatlık yatırımla birlikte toplam enerji yatırımımız 318 milyon dolar oldu.”

200 Ruhsatımız var

Gülal, Koza Altın’la ilgili ellerinde 200’ün üzerinde ruhsat olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu dönemde ciddi bir sondaj çalışmasına başladık. Rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımız olumlu. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde rezervimiz var. Madende işler biraz ağır gidiyor. Geçen yıl itibarıyla 11 ton ürettik, bunu birkaç yıl içinde 15 tona çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. Tabii 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Şu sıralar ülkemize müjdeler geliyor. Biz de altında müjdeler verebiliriz. Ağrı’da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz.”

Satış planımız belli

Şirketlerin bünyesinde bulunan uçakları satmak için irade ortaya koyduklarının altını çizen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Erciyes Anadolu Holding’de bir, Koza’da da bir uçağımız var. Bir de Koza’nın ABD’de yapılan bir uçağı mevcut. O da bize 2021 Haziran’da teslim edilecek. Akın İpek’in siparişini verdiği ve ciddi bir ödeme yaptığı bir uçak. İptal etseydik ödemenin yanması söz konusuydu. ‘Paramız varken uçağı yaptıralım, bir şekilde değerlendiririz’ dedik. Bu uçağın bize maliyeti hemen hemen 46 milyon dolar olacak. Gulfstream G500 model bir uçak. Devraldığımızda bu uçak için 7.5 milyon dolar ödeme yapılmıştı. ‘Uçak yapıldıktan sonra satarız’ şeklinde planlama yapmıştık” dedi.

Dev markalar satışa sunuluyor

800’ü aşkın firmayı bünyesinde barındıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gelirlerine gelir eklediği, firmaları satışa sunarak ekonomiye kazandırıyor. TMSF tarafından satışına karar verilen markalar ve şirketler şu şekilde:

Naksan plastik alıcısını bekliyor

Naksan Plastik’in Gaziantep’teki fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıklar satılıyor. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) her türlü baskılı baskısız poşetlerin üretimini yapan fabrikayla ilgili mal, hak ve varlıklardan oluşuyor. Muhammen bedeli 1 milyar 126 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 18 Aralık saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Nakpilsa da elden çıkarılıyor

Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışı için kollar sıvandı. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Gaziantep 4. OSB’de yer alan Nakpilsa markası altında halı tabanı, sera örtüsü, suni çim ipi imalatı yapan fabrikayla ilgili mal, hak ve varlıklardan teşekkül ediyor. Muhammen bedeli 315 milyon lira olarak açıklanan bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 18 Aralık saat 14.30’da yapılacak.

Royal ve Atlas Halı da satılacak

Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 353 milyon lira olarak belirlendi. Bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 18 Aralık saat 15.30’da gerçekleştirilecek.

BCF 1 Sahibini buluyor

BCF 1 halı ipliği üretimi fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıklar, muhammen bedeli 87 milyon 500 bin lira olarak satışa çıkarıldı. Bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 18 Aralık saat 16.30’da yapılacak.