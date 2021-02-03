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Ekonomi Altın sikke satışları 11 yılın zirvesinde
Ekonomi

Altın sikke satışları 11 yılın zirvesinde

Reddit tarafından tetiklenen alımlarla gümüşe odaklanan piyasalarda haftasonu fiziki gümüş sikkeye olan talep artarken, altın sikke satışları Ocak ayında 2009 yılından bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:00:00 -
Altın sikke satışları 11 yılın zirvesinde

Altın, yeni aya yükselişle başladıktan sonra aşağı yönlü bir eğilim içerisine girdi. Gümüş ise pazartesi günü 30 dolar seviyelerinin üzerini test ettikten sonra 27 dolar civarına geriledi. Gram altın, Dolar/TL kurundaki düşüşle uzun bir süreden sonra yeniden 430 TL’nin altında bulunuyor.

Reddit tarafından tetiklenen alımlarla gümüşe odaklanan piyasalarda haftasonu fiziki gümüş sikkeye olan talepler de patlamıştı. ABD’de altın sikke satışları da Ocak ayında 220.500 onsa çıkarak 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Gümüş, 30 dolar seviyesini test ettikten sonra Ağustos ayından beri en büyük kaybını vererek durağanlaştı. Goldman Sachs, bankalar için gümüşün hala tercih edilen değerli metal olduğunu ve pazartesi günü yaşanan rallinin fiziki stoklar tarafından desteklenen pozisyonları sıkıştırmak için yeterli olmadığını söyledi.

Ons altın fiyatı

Altın fiyatları, mali teşvik tartışmaları ve enflasyon beklentileriyle beraber haftaya yükselişle başladıktan sonra aşağı yönlü bir eğilimle devam ediyor. Geleneksel güvenli limanın fiyatı TSİ 08:05’te yüzde yatay bir seyirle ons başına 1.841,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın hafta başından bu yana yüzde 1,5 civarında düşüş yaşayan dolar/TL kurunun etkisiyle Temmuz ayından bu yana ilk defa 430 TL’nin altına inmişti. Gram altın çarşamba günü yüzde 0,3 yükselişle 425 TL civarında bulunuyor.

Gümüş fiyatı

Gümüş, Reddit yatırımcılarının hisselerden sonra emtiaya yönelmesiyle pazartesi günü yüzde 10’dan fazla yükselerek ons başına 30 doları test etmesinden sonra 27 dolar civarına geriledi. Gümüş, çarşamba günü yüzde 1 yükselişle ons başına 26,95 dolar civarında seyrediyor.

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