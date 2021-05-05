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Ekonomi Altın, sert düşüş sonrası yatay seyrediyor!
Ekonomi

Altın, sert düşüş sonrası yatay seyrediyor!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamaları ile sert düşen altın bugün yatay seyir izliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:01:00 -
Altın, sert düşüş sonrası yatay seyrediyor!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ABD ekonomisinde aşırı ısınmanın önüne geçmek için faizlerin bir miktar artmasınının gerekebileceği sözleri ile dün keskin düşüş yaşayan altın fiyatları bugün yatay seyir izliyor.

ABD Doları'ndaki değer artışının bir miktar geri gelmesi sonrası spot altın fiyatı düne göre yüzde 0,11 artışla 1780,90 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, "Dün geceki güçlü satış sonrasında, ABD Doları'ndaki geri çekilme altın fiyatları için destekleyici oldu. Altın için 1800-1810 dolar/ons aralığında güçlü direnc var" değerlendirmesini yaptılar.

Spot altın fiyatı için destek seviyesi olarak ise 1773 dolar/ons işaret ediliyor.

Altında, enflasyon fırsatı

Sam Zell, ABD'de enflasyonun arttığı ortamda altında fırsat görüyor

Yatırım kuruluşu Equity Group Investments'ın kurucusu olan ve altına yönelik yorumları ile tanınan milyarder yatırımcı Sam Zell, ABD Doları ve para basmaya devam eden diğer ülkelerin para birimlerinin değeri konusunda endişelerinin olduğunu kaydetti. Zell, ABD'de enflasyonun arttığı ortamda altında fırsat görüyor.

Hemen her yerde enflasyon görüldüğünü kaydeden Zell, altının cazip bir yatırım alternatifi sunduğunu, aynı durumun fosil yakıtlar için ise geçerli görünmediğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN 476 TL

ÇEYREK ALTIN 787 TL

CUMHURİYET ALTINI 3,137 TL

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