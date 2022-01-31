Altın sert düştü! Devamı gelecek mi Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba yorum

Altın resmen çakıldı. Yatırımcısı ise düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediliyor. 31 ocak altının gram fiyatı 769,39 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.273,00, yarım altın 2.544,00, cumhuriyet altını da 5.073,00 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? Altın ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk bakın neler söyledi:

-Ukrayna konusunda tedirginlik devam ediyor. ABD'nin ifadeleri var. Karşılıklı düello ile birlikte altın fiyatları yukarı yönlü haftayı kapattı. Amerikan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama sonrası dolar endeksi 97'lerin üzerine çıktı. Doların güçlenmesinin altını baskılayacağı belliydi. Bu kalıcı olur mu ilerleyen günlerde belli olacak.

-Bundan önceki dönemde 2021'in altı ayında 1750-1800 bandında hareket ediyordu. Dolar o zaman zayıftı. Şimdi bu güçlü olmasına rağmen altının 1780 doların aşağısına gelmediğini görüyoruz. Aşağı gelirse 1760 dolar seviyelerine gelebilir.

-Faiz artırımlarının tamamı ile talep enflasyonundan kaynaklanan faiz artırımı olmayacağı biliniyor. Yeni varyantlar da çıkabilir beklentisi var bu dünya ekonomisine yönelik tedirginlikler oluşturuyor.

"Altın nemalanacak"

-Altın güvenli liman özelliği ortaya çıkabilir. Faiz artırımları enflasyonu düşürmeye yetmezse altın bundan nemalanacak.

-1800 doların üzerinde kaldığı sürece ilk üç aylık süreçte 1835-1875 dolar seviyeleri sonraları 1900-1950 seviyeleri görülebilir. Altının çok fazla aşağı düşmeyeceği görüntüsü var.

-Yükselişler geçen sene gördüğümüz 1950 dolar seviyelerde bu yılın ilk yarısı itibari ile görülebilir bu gelişmelere duyarlı olmak üzere.

-Şöyle beklenti var. Kurumların döviz bozdurmaları ve kur korumalı TL'ye geçmeleri için fırsat tanındı. Oluşacak vergilerin sıfırlanacağı ifade edilince talep olur diye bekleniyor.

-Doların güçlenmesi ile içeride yansımaları olacaktır. Dolar altının üzerinde etkili altın 1800lerde kalsa bile dolar 13,60-13,70 seviyelerde olursa gram altın 785-790 seviyeleri bir süre daha kalabilir.

"Altın 850 liraya çıkacak"

-Altının onsundaki yukarı yönlü seviye ile dolar 14 TL seviyeleri görüldüğü takdirde altın 800-850 seviyelerine toparlanma söz konusu olabilir.