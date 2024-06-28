Altın sahipleri: Döviz, Altın, dolar şaşırttı! Merkez Bankası kararı sonrası borsa tat vermedi! Herkesi ilgilendiriyor

Piyasalarda son dakika! TCMB faiz kararı ve gri liste beklentilerinin geride kaldığı bu hafta; dolar 32,78 TL’den, gram atın 2455 TL’den kapanış yapmaya hazırlanıyor. İki yatırım aracı da bu hafta yerinde saydı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftayı %1,15 değer kaybıyla tamamladı. TL mevduatta bekleyenler ise %1 civarında kazanç elde etti. Önümüzdeki hafta açıklanacak Haziran TÜFE verilerinin ardından, piyasalarda daha net bir yön bekleniyor.

Piyasalar veri gündemi yoğun bir haftayı geride bıraktı. İç piyasalarda bu hafta merakla beklenen faiz kararı açıklandı. TCMB, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 50’de sabit tutarken, “sıkı para politikasına devam” mesajını verdi.

TCMB’DEN YENİ TEDBİRLER

Merkez Bankası bugün aldığı kararla da bankalar için “TL Karşılığı Altın Swap İşlemlerine” son verdi. Böylece bankalar, TCMB’den lira cinsi borçlanmalarda, altını karşılık olarak gösteremeyecek. Bu karar, TL likiditenin daralmasını ve mevduat faizlerinin de yükselmesini hedefliyor. Bugün Türkiye, OECD’nin ‘gri liste’ kategorisinden de çıktı. Piyasalarda bu gelişmenin, orta ve uzun vadede pozitif yansımaları bekleniyor.

DOLARDA SINIRLI DEĞER KAYBI

Bu hafta yatırım araçlarına bakıldığında, dolarda sınırlı değer kaybı yaşanıyor. Geçen cuma gününü 32,83 TL’den tamamlayan dolar, bugün 32,78 TL’den kapanışa hazırlanıyor. Böylece dolarda haftalık bazda yüzde 0,15 civarında düşüş gerçekleşiyor. Hafta ortasında 33,00 TL’nin üzerini test dolar, TCMB’nin mesajları ve tedbirleriyle birlikte zirveden döndü.

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ALTIN BU HAFTA YERİNDE SAYDI

Altın fiyatları da haftayı primsiz tamamlıyor. Geçen cuma 2451 TL’den kapanan gram altında işlemler, bugün akşam saatlerinde 2455 TL’den gerçekleşiyor. Haftalık artış, yüzde 0,16 olarak öne çıkıyor.

Ons altın fiyatları için ABD’den kritik veri geldi. Mayıs ayına dair Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi, beklentilere paralel yıllık bazda %2,6 olarak açıklandı. Ons altında da haftanın son işlemleri, 2327 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

BORSA DA TAT VERMEDİ!

Geçen hafta 10.771’den kapanış gerçekleştiren BİST100 endeksi, bu haftayı 10.647’den tamamladı. Böylece endeks haftalık bazda yüzde 1,15 geriledi. Yabancı yatırımcıların bu hafta da satışlarının devam ettiği görülürken; bugünkü işlemlerde BİST BANKA endeksinde yüzde 3,25 değer kaybı yaşandı.

Analistler; TL mevduatta bekleyenlerin bu hafta yaklaşık yüzde 1 getiri kazançlı çıktığını, kısa vadede yönsüz/yatay bir piyasa yaşandığını, gelecek hafta açıklanacak TÜFE verilerinin ardından daha net bir görünümün ortaya çıkabileceğini belirtiyor.