Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na 1453 başvuru

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki "Belgesel Film Yarışması"na başvurular sona erdi.

Bu yıl "Kent hafızası" yan temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek festival etkinlikleri çerçevesinde ön jürinin değerlendirmelerinin ardından 100'den fazla ülkeden 1453 eserin yer aldığı "Belgesel Film Yarışması"nda öncelikle finale kalan filmler belirlenecek.



Ana jürinin değerlendirmesinin ardından profesyonel ve amatör dalda dereceye giren yarışmacılar ve filmlere ödülleri 26 Eylül'de törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgesel film konusunda Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin bir marka olduğunu, dünyanın her köşesinde adından söz ettirdiğini söyledi.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin amacının başta Safranbolu olmak üzere Türkiye'nin kültürel değerlerinin altyapısıyla korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirten Köse, mimari mirasın geri kazanımını da hedeflediklerini aktardı.

Belgesel filme verdikleri değerle yurt içi ve dışında önemli bir sorumluluk taşıdıklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

"1994'te UNESCO tarafından tescillenmiş Safranbolu, Osmanlı'dan günümüze kendisini korumayı bilmiş, kültürünü gelecek nesillere ve kentimizi ziyaret eden yerli yabancı misafirlere geçmişten aldığı gibi yansıtmayı başarmıştır. Benzerleri arasından sıyrılmış güzel şehrimizde sizlerin de katkısı ile geleceğe değer katarak tarihimizi korumaya ve vatandaşımızın gururu olmaya devam edeceğiz. 2004'te uluslararası boyut kazandırılarak dünyaya açılan festival kapsamında düzenlenen belgesel yarışmasına bu yıl 1453 eser başvuruda bulundu. Bu bizi mutlu etmektedir. Bu ilgi her geçen yıl artacaktır."

Köse, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle festivalde sadece belgesel film gösterimleri ve ödül töreninin yapılacağını sözlerine ekledi.