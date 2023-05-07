Altın rezervin güçlenmesi! Altın fiyatları sert çakıldı: Altını olanlar tedirgin, düşüşün nedeni ortaya çıktı

Seçimden sonra dolar ne olur? 14 Mayıs seçimlerine günler kala vatandaşlar tarafından dolar kurundaki son durum yakından takip ediliyor. Peki Seçimden sonra dolar ne olur? Seçimden sonra dolar düşer mi yükselir mi? Dolar seçimden sonra düşer mi, yükselir mi? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtladı.

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesi altın ve gümüş fiyatlarını sert düşürdü. Gram altın da 1286 liradan 1253 liraya kadar geriledi. Bu dönemde en mantıklı yatırım aracı ne olabilir ve gram altın 1300 liranın üzerinde seyir sürdürebilir mi? Konuyla ilgili olarak Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş açıklamalarda bulundu.

CEYHUN YAVAŞ FARKLI YATIRIM ARAÇLARI ÖNERDİ

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, Fed'in faiz artırım döngüsünün bittiği sinyallerini almalarına rağmen, faiz indirimine yönelik bir söylemin metinlerde görülmediğini belirtti. Yılın geri kalanında sert volatil fiyat hareketlerinin belirsizlikler ekseninde devam edeceği öngörüldü. Altın, global belirsizliklerden beslenirken gram altın, ülkedeki belirsizliklerden etkilenmeye devam ediyor. Doların küresel çapta seyri belirsizken, kısa ve uzun vadeli yatırım araçlarına yönelik önerilerde bulunuldu.

Yatırım aracı seçimi kişinin yatırım hedeflerine, risk toleransına ve piyasa koşullarına bağlıdır. Kısa vadede düşük riskli yatırımcılar için döviz, altın gibi güvenli limanlar tercih edilebilirken, orta ve uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek yatırım araçlarına yönelmek daha mantıklı olabilir.

Orta ve uzun vadede yüksek getiri potansiyeli olan yatırım araçları arasında gayrimenkul, hisse senetleri, tahviller ve emtialar yer alabilir. Ancak yatırım yapmadan önce mutlaka piyasa koşulları ve sektör analizi yapmak gerekiyor. Yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek bankacılık sektörü hisseleri, teknoloji şirketleri ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi alanlar da gelecekte potansiyel kazanç sağlayabilir. (aksamhaberi)

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TCMB rezervlerin güçlendirilmesine odaklandı!

Merkez Bankası PPK 27 Nisan tarihli toplantı özetinde fonlamanın kompozisyonunda para takası (swap) ağırlığının azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanıldığı belirtildi. Merkez Bankası, 27 Nisan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. PPK, toplantı sonucunda politika faizini yüzde 8.5'te sabit bırakma kararı almıştı.

TCMB'nin fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma!

Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulanacağı vurgulanan özette bunun yanında şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Bu süreçte, politika araçlarının Türk Lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, Açık Piyasa İşlemleri fonlamasının teminat yapısında Türk Lirası cinsi varlıkların artırılması, fonlamanın kompozisyonunda para takası (swap) ağırlığının azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılmaktadır."

SEÇİMDEN SONRA DOLAR NE OLUR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati, "Seçim sonrası döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN ÜSTÜNDEKİ BASKI YAZLA BİRLİKTE AZALACAK"

Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissediler düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak" diye konuştu.

"BAKANLIKLAR ZAM İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti: "Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

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"RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" diye konuştu.

"YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek" diyen Nebati şöyle devam etti: "Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim."

MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)

EURO: 21,48 (Alış) - 21,52 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,52 TL

7 Mayıs Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.265,34

Gram altın satış: 1.266,25

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.245,00

Çeyrek altın satış: 2.293,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.532,00

Yarım altın satış: 4.614,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.213,00

Cumhuriyet altını satış: 9.352,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00

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