Dolar tahmini: Seçimden sonra dolar kuru, euro ne olur? Türkiye'ye euro kazandırır mı? Bu hafta dolar kazandırdı

6 MAYIS 2023 DÖVİZ VE EURO KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen dolar ve euro kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

Yeni bir gelişme yaşandı: JP Morgan, seçim sonrası doların durumuyla ilgili tahminlerini paylaştı. Şirketin dolar TL tahmini.....

Finans dünyasının önde gelen şirketlerinden JP Morgan, Türkiye'de gerçekleşecek seçimler sonrasında doların durumunu tahmin etti. Şirket, iki farklı senaryo üzerinde durdu: güçlü ve ılımlı ortodoks para politikalarına dayalı senaryolar.

Bu tahminler seçime 11 gün kala yapıldı ve dolar kuru son zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Kapalıçarşı'da dolar kuru 20 lira 50 kuruşu geçti. Şimdi herkes, JP Morgan'ın tahminlerine göre doların seçim sonrasında hangi yöne doğru hareket edeceğini bekliyor.

JP Morgan, Türkiye'de yaklaşan seçimler sonrasında dolar/TL kuru için iki farklı tahminde bulundu. İlk tahmini, güçlü bir ortodoks para politikası uygulandığı takdirde, döviz kuru seçim sonrasında 8,25 seviyesine gerileyecek.

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İkinci ılımlı bir para politikası uygulanması durumunda dolar kuru 10,50 seviyesine kadar yükselebilir.

SEÇİMDEN SONRA EURO NE OLUR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati, "Seçim sonrası döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)

EURO: 21,48 (Alış) - 21,52 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,52 TL

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