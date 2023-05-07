Altın ve doları olan yatırımcıyı İslam Memiş uyardı: Haziran sonrası için işaret fişeğini yaktı! Şok eden sözler, altın tahminleri

Elinde TL bulunduranlara sert uyarı geldi. Piyasalardaki yeni yolu işaret eden İslam Memiş, altın, dolar, TL hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bunu yapan yaptığına pişman olacak. İşte İslam Memiş'in o açıklamaları…

Dünya koronavirüs sonrası uyanan enflasyon canavarı ile mücadele etmeye devam ederken merkez bankalarının enflasyon mücadelesinde atılan faiz artırımı adımları yeni sorunları beraberinde getirmişti. Tedirgin eden olay sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son videosu ile yaşanacak yeni gelişmelere değindi.

TV100’de yayınladığı yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan İslam Memiş,Biz yüz endeksinin çarşamba günü 4311 puana kadar gerilediğini belirtti. Aldığı tepki nedeniyle Perşembe günü 4.500 puan seviyesine yükseldiğini ifade eden Memiş, seçim sonrasını işaret ederek borsanın bıçak sırtında olduğunu aktardı. Yatırımcılar için fırsat bulunduğunu ifade eden uzman isim, “Nasıl mı? Seçim önceleri her zaman “bekle gör” süreci yaşanır. Bu hafta yaşanan düşüşler bizim için sürpriz değildi. Çünkü biz 4 bin 500 puan devamında 4 bin puan seviyesini bekliyorduk.” dedi. Seçim fiyatlaması ve dolar bazlı kar satışının düşüşlere neden olduğunu söyleyen Memiş, şimdilerde %50 alım yapanların 4.150 ila 4200 arasında 2. alım yapmayı bekleyeceğini aktardı.

Tam olarak açıklması şöyle;

İSLAM MEMİŞ SON YORUMU: SEÇİM SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLUR? ŞOK EDEN TAHMİN

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın yorumları ile adını duyuran İslam Memiş yaptığı son yorumu ile FED'in son kararını değerlendirerek "Bir sürpriz olmazsa Fed’in bu son faiz artırımı olacak. Sözlü olarak piyasaları yönlendirmeye devam edecektir. Fed, istediğini piyasalardan aldı. 88’den 117’ye çıkan dolar endeksi (dxy), yüzde 9’lardan yüzde 5’lere gerileyen enflasyon, yine 117’den 100’e gerileyen dolar endeksi…

Piyasalarda doları toplayan, topladığı doların 3’de 2’sini geri veren yine aynı Fed. Dünyadaki diğer merkez bankalarını bağlamış, organize olmuş, dilediği gibi piyasaya yön veren Fed. Dolar endeksinde (dxy), 103,50’ye kadar sürpriz olmaz. Ancak bu son sıçrama. Sonra yol haritamız belli, yaz aylarında 92-94’e kadar geri çekilme.

Eğer bir sürpriz olmazsa dolar karşında her şey bir ay boyunca önce düşüş, sonra yatay süreçte yoluna devam eder. Bir ay içerisinde altın, gümüş, EUR/USD paritesi, GBP/USD parite, kripto paralar yukarı gider mi? Bendeki cevabı HAYIR.

Emtia fiyatlarının ons bazında, paritelerde ve kripto paralarda son bir satış bekliyorum. Ancak bana göre büyük, onlara göre küçük bir sorun var! Mortgage ve bankacılık krizi. Bu konuyu Başkan Jerome Powell’e mutlaka soracaklar. Cevap belli: “Beklemiyoruz, gerekeni yaparız.” Bu büyük kriz patlayacak, kaçarı yok. O sırada piyasayı kripto paralar ile oyalayacaklar. Yani, Haziran sonrası kripto paralar ve borsaların önü açık…" diyerek Haziran ayından sonra kripto paralar ve borsaların önünün açık olduğunu dile getirdi. usakgundem.

Nasıl borsa yatırımcısı olunmalı? sorusunun yanıtını veren Memiş, borsada yatırım yapanların %29'unun yabancı olduğunun altını çizdi. Yerli yatırımcıların birçoğunun borsayı dolar bazlı hesaplamadığını vurgulayan İslam Memiş, odaklandıkları tek noktadan satın aldıkları hisse değeri olduğunu söyledi. Bu düşüncenin tamamen yanlış olduğunu aktaran uzman isim, “Yapılması gereken çok basit, borsa endeksi/dolar = dolar karşısındaki değeri bulursun. Yani (dün) 4 bin 537/19,87= 228 $. Diğer sorun hisse senetlerinin çeşitlendirilmemesi. Tek bir hisse seçiminden dolayı yatırımcının aylarca bekleme durumu can sıkıcı olabiliyor.” sözlerini dile getirdi.

6 Mayıs cumartesi altın fiyatları sorgulanıyor.Gram, çeyrek, tam altın alım, satım yapmak isteyen kişiler 6 Mayıs 2023 canlı alış-satış altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, altın fiyatlarındaki son durum ne, 6 Mayıs 2023 altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 MAYIS 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

6 MAYIS 2023 ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI ANLIK VE CANLI

ALTIN (TL/GR)

1.264,16

1.265,08



22 Ayar Bilezik

1.266,64

1.286,73



Altın (ONS)

2.016,84

2.018,30



Altın ($/kg)

64.519,00

64.567,00



Altın (Euro/kg)

71.119,00

71.172,00



Cumhuriyet Altını

9.168,00

9.306,00



Yarım Altın

4.526,00

4.649,00



Çeyrek Altın

2.242,00

2.317,00



Reşat Altını

9.200,47

9.338,95



Kulplu Reşat Altını

9.202,69

9.341,20



22 Ayar Altın TL/Gr

1.257,47

1.346,00



18 Ayar Altın TL/Gr

922,84

923,51



14 Ayar Altın TL/Gr

765,06

922,68



Kapalicarsi Ziynet 2.5

22.103,49

22.462,71



Kapalı Çarşı Beşli Altın

44.759,56

45.644,68



Gremse Altın

22.103,49

22.614,86



Ata Altın

9.117,69

9.350,24



Tam Altın

8.841,40

9.018,28



Külçe Altın ($)

67.200,00

67.250,00



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