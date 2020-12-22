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Ekonomi Altın rezervi keşfedilmişti! Flaş karar
Ekonomi

Altın rezervi keşfedilmişti! Flaş karar

Maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilen Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin Genel Müdürlüğüne İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman'ın, getirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:16:00 -
Altın rezervi keşfedilmişti! Flaş karar

Gübretaş, İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman'ın, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Gübretaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmişti.

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Türkiye'den bir bomba daha! 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi

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