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Ekonomi Altın rekor kırınca, üretimi durma noktasına geldi! İşte altındaki o gelişme
Ekonomi

Altın rekor kırınca, üretimi durma noktasına geldi! İşte altındaki o gelişme

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yüzük, bilezik, kolye vb. altından üretilen takıların satışını etkiledi. Tokat’ta geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan bilezik artık kadınların kollarını değil vitrinleri süslüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:01:00 -
Altın rekor kırınca, üretimi durma noktasına geldi! İşte altındaki o gelişme

Dolardaki rekorla beraber gram altında 600 liranın üzerini gördü. 18 ayar bileziğin gramı 432 liradan, 22 ayar bileziğin gramı ise 540 liradan alıcı ile buluştu. Türkiye’de altın fiyatlarının artmasıyla takı ve mücevherlerin satışı durma noktasına geldi. Tokat’ta geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan bilezik artık kadınların kollarını değil vitrinleri süslüyor. Altın fiyatlarının artması ile bileziğin satışı dururken, elindeki bilezikleri bozduranların ise sayısı arttı.

Kuyumcu Mürsel Pezik, altının dünya piyasalarındaki ve Türkiye'deki fiyat hareketi nedeniyle Tokat bileziğinin de fiyatının arttığını söyledi. Tokat bileziğinin yaklaşık yüzde 20 zamlandığını belirten Pezik, “Tokat bileziği yaklaşık 4 ay önce 46 bin civarında idi. Şu an 100 gramlık Tokat bileziği fiyatı yaklaşık 55 bin lira civarında. Yani 9 bin liralık bir artış oldu. Bu da yaklaşık yüzde 20’ik bir artış demektir. Biz kuyumcu esnafı olarak bu artışlardan memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Fiyatlar yükseldikçe insanların düşme beklentileri nedeniyle alım taleplerini erteledikleri veya bitirdiklerini, tam tersine önümüzdeki birkaç aylık farklı planlı bir yatırım aracı, konut, taşıt gibi düşünenler var. Bu anlamda kişilerin altınlarını da satmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bizim fiyat artışları iş hacmimizi arttıran değil, tam tersine iş hacmimizi aşağı çeken unsurdur. Bizim talebimiz, isteğimiz kurulabilirse fiyat istikrarının kurularak enflasyonla paralel istikrarlı bir fiyatın oluşmasının bizler ve tüketici için daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Talep düştü

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Tokat bileziğinde satışların durduğunu belirten Pezik, “Tokat bileziğine talep çok ciddi anlamda durmuş vaziyette, üretim düştü. Satabilirsek sattıklarımızı tabii üretip yerine koyuyoruz. Dolayısıyla bu fırtınanın dinmesini bekliyoruz. Ülkemizdeki kişi başına gayrisafi milli hasıla tekrar artışa geçilip 15-17 bin dolara çıkmazsa bu bilezik genç kızlarımız için hayal olmaya devam edecek” diye konuştu.

Tokat bileziği altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen teller işlenerek yapılıyor. Yaklaşık 3 asırdır kadınların kollarını süsleyen bilezik, sipariş üzerine özel olarak yapılıyor. 100 gramlık olarak üretilen bileziklerin yanı sıra daha ekonomik olması için 40 grama kadar düşürülerek satılan bilezikleri de bulmak mümkün.

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