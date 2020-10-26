'Altın rekor kırdı ama...' Yatırımcılar dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gümüş konusunda yatırımcılara uyarılar yaptı.

Gümüş için kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaşan Memiş, gümüşün uzun ve kısa vadede altından daha çok kazandırdığını önümüzdeki yıllar içerisinde de yine altından daha çok kazandıracak bir yatırım aracı olacağını söyledi.

2020'nin Mart ayından itibaren gümüş farkındalığı oluşturmaya çalıştığını belirten Memiş, kısa vadeli düşüşler olsa da uzun vadede gümüşün çok kazançlı bir yatırım aracı olacağını ifade etti.

"Altın rekor kırdı diyen arkadaşlara..."

Memiş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gümüş hem ocak ayından bugüne kadar hem de haftalık bazda altına göre en çok kazandıran emtia oldu. Altın rekor kırdı diyen arkadaşlara 2020 ile 2023 yılları arasında ben ne diyorum. Arkadaşlar birincilik gümüştedir. Gümüş altından fazla getiri sağlamaya devam edecek." dedi.

"Nefsinizin kurbanı olmayın"

milligazete'nin haberine göre; İslam Memiş, 2 hafta önce gümüşün gram fiyatı 5.38 lira seviyesine kadar düşmesine rağmen gümüş almayan yatırımcılara da şu ifadeleri kullandı:

"Gümüşün ons tarafında ben 21 dolara kadar bir düşüş bekliyorum arkadaşlar. 21 dolar seviyesini gördükten sonra tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Bir şeyin alım seviyesi vardır. Nefsinizin kurbanı olmayın. Sabırla bekleyin. Alım seviyesinde ben zaten burası dip seviyesidir diye söyleyeceğim. 2.5 lira seviyesinden 7.5 seviyesine kadar yükselen bugünlerde 6.20 lira seviyelerinde olan bir gram gümüş konuşuyoruz.”