Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, sinemaseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim'de yapılacak festival için hazırlanan sinema tırı, ücretsiz film gösterimlerine devam ediyor.

Altın Portakal Sinema Tırı, Elmalı ve Gazipaşa'daki sinemaseverlerle buluştu.

Yaşadıkları ormanı kuraklıktan kurtarmak için en yakın arkadaşı sincapla macera dolu bir yolculuğa çıkan kirpinin hikayesini konu alan "Kral Latte ve Büyülü Taş" filmine başta çocuklar olmak üzere Elmalı ve Gazipaşalılar yoğun ilgi gösterdi.

Film gösterimleri, sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi.



