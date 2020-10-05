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Aktüel Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluştu
Aktüel

Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:23:28 -
Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, sinemaseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim'de yapılan festival için hazırlanan sinema tırının ücretsiz film gösterimlerinin son durakları, Demre, Finike ve Kemer ilçeleri oldu.

Demre Noel Baba Kent Meydanı'na park eden sinema tırı, "Kuzular Firarda" animasyon filmiyle çocuklara keyifli anlar yaşattı. Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ise "Maide'nin Altın Günü" filminin gösterimi yapıldı. Finikeliler, Ezgi Mola'nın başrolde oynadığı komedi filmiyle eğlenceli zaman geçirdi.

Sinema tırı son olarak Kemer Ralli Alanı'nda "Babam" filmiyle Kemerlilerle buluştu. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilen sandalyelerde açık havada sinema keyfinin tadını çıkaran ilçe sakinleri, usta oyuncu Çetin Tekindor'un oynadığı filmi ilgiyle izledi.

- Festival heyecanı ilçelere taşındı

Altın Portakal Sinema Tırı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı gösterimlerle kentin doğu ve batı ilçelerinde de festival heyecanını yaşattı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin habercisi olarak 25 Eylül'de Antalya'nın ilçelerini gezmeye başlayan sinema tırı, her kesime hitap eden 4 filmi sinemaseverlerle buluşturdu. Sinema tırı, ilçelerde meydan, okul bahçesi gibi açık alanlarda izleyiciye sinema keyfi sundu.

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