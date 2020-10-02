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Aktüel Altın Portakal Film Festivali platformlarına turistler ilgi gösteriyor
Aktüel

Altın Portakal Film Festivali platformlarına turistler ilgi gösteriyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:09:42 -
Altın Portakal Film Festivali platformlarına turistler ilgi gösteriyor

ANTALYA (AA) - Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali için oluşturulan kalpli platformlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Türkiye'nin Oscar"ı olarak nitelendirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarın açılış töreniyle başlıyor.

Festival kapsamında Antalyalıların ve kente gelen turistlerin hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için Kalekapısı ve Kapalı Yol'a platformlar kuruldu.

Kentin en özel mekanlarının arka fon oluşturduğu platformlarda, altın portakalı elinde tutan Venüs heykeli, büyük kırmızı kalp ve 57. Altın Portakal Film Festivali yazısı yer alıyor.

Platform, Antalyalılar ile tatile gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor.


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