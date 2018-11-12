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Altın Örümcek’te halkın favorisi Teknosa

Teknosa'nın online alışveriş platformu "teknosa.com", Altın Örümcek Web Ödülleri’nde halkın favorisi olmayı başardı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
Altın Örümcek’te halkın favorisi Teknosa

Teknosa, Altın Örümcek Web Ödülleri’nde “Perakendecilik & Mağazacılık” kategorisinde halkın oylarıyla birinci seçildi.

Bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Web Ödülleri’nde halkın favorileri belli oldu. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 69 ildeki 207 mağazası ve yenilikçi online alışveriş platformu “teknosa.com” ile yüzlerce projenin yarıştığı Altın Örümcek Web Ödülleri’nde “Perakendecilik & Mağazacılık” kategorisinde “Halkın Favorisi” olmayı başardı. 5-28 Eylül’de “www.altinorumcek.com” üzerinden yapılan halk oylamasında bu yıl 30 bini aşkın tekil kullanıcı 200 binin üzerinde oy kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
  1. Teknosa
  2. Altın Örümcek Web Ödülleri
  3. Sabancı Holding
  4. teknosa.com

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