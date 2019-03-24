Altın Oran Sanat Akademisi’nde 48 kişiye sertifika Altın Oran Sanat Akademisi’nde Temel Sanat Tarihi ve Mitoloji ve Sanat Tarihi atölyelerine katılan 48 kişiye katılım belgesi verildi.

Altın Oran Sanat Akademisi’nde Temel Sanat Tarihi ve Mitoloji ve Sanat Tarihi atölyelerine katılan 48 kişiye katılım belgesi verildi.

13. Sanat Günleri Festivali kapsamında Adana’ya gelen fotoğraf sanatçıları Timurtaş Onan, Reha Bilir’in de katıldığı katılım belgesi töreninde konuşan Altın Oran Sanat Akademisi Kurucusu Dr. Haluk Uygur, “Yaklaşık 6 ay süren bir çalışmadır. Birinci olarak temel sanat tarihini tartışıyoruz. İkinci olarak baş yapıt nedir diye bir çalışmamız var. Üçüncü olarak da mitolojinin sanata yansımasını tartışıyoruz” dedi.

Daha sonra Haluk Uygur, Altınoran Düşünce Sanat Derneği Başkanı Tansu Hastürk, Timurtaş Onan, Reha Bilir tarafından Temel Sanat Tarihi atölyesine katılan Oytun Toru Dinç, Vahit Şahin, Aysen Akdöner, Kerime Aka, Hatice Bolatcan, Ayseli Öztaş, Emel Özülkü, Pelin Seyrek, Ayfer Karataş, İnci Varkara, Müşerref Erol, Feriha Segah, Esen Cömertpay, Nuran Duran katılım belgesi verildi.

Mitoloji ve Sanat Tarihi Atölyesine katılarak belge alanlar ise şunlar:

Nuran Öğülener, Müge Köstem, Fatmagün Aydın, Nimet Utku, Tolga Karabulut, Arzu Atıcı, Hasan Tahsin Yaktu, Fatih Varkara, Melek Eda Ertöre, Meryem Girmen Özkaya, Emine Karaer, Nazmiye Akmanlar, Oya Yaltırık, Yeşim Yalçın Mendi, İlknur Solmaz, Yıldız Akakaçar,Mustafa Üzelgeçici, Cloudia Üzelgeçici, Sevil Karabulut, Tolga Yakar, Ezgi Gözüyeşil Batman, Cansu Nisanoğlu,Ayla Emrahoğlu, Ayfer Ersoy, A.Hadi Ak, Hale Coşkun, Ümit Saydam, Ayseli Öztaş, Gülsüm Ünal, Aylin Sofuoğlu, Nesrin Karataş, Ayşe Ateşoğlu, Meltem Serin ve Hatice Demiroğlu.

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