Altın ne kadar yükselir? Altın ne kadar olacak? Gram altın çeyrek altın düşecek mi?

Altın fiyatları Merkez Banaksı’nın faiz indirimi sonrası yükselmeye başlamıştı. Son olarak ABD’den gelen enflasyon açıklaması sonarsı dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da zirveye oturdu. Altın gram fiyatı 598 TL’ye kadar fırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapıyor.

Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" dedi. Bakan Elvan’ın döviz kuru açıklamasından sonra altın fiyatlarında az da olsa aşağı yönlü bir hareketlenme oldu. Peki altın düşer mi, altın çıkar mı? Altın ne kadar yükselecek? Altın ne kadar olacak?

Altın ne kadar yükselir?

"Altın güzel şekilde yükseldi asıl yükseliş 1880'den sonra başlayacak o zaman kopacaktır" diyen Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu yeni hedefin 600 lira olduğunu söyledi. İşte uzman ismin değerlendirmeleri:

Altın ons ne kadar olur?

Hızlı yükseliş gördük akabinde geri çekilmeler gördük. Asıl yükseliş 1880'lerde gelecektir. Artık 1720'nin dip olduğu söylenebilir. Altın güzel şekilde yükseldi asıl yükseliş 1880'den sonra başlayacak o zaman kopacaktır. Altın rallisi olabilir. Aralık ayında başlayabilir Şubat ortasına bazen marta kadar sürebiliyor. Gram altında ilk hedef 590 liraydı daha sonraki hedef 660 olacak. Şuan altın varsa tutacaksınız. Almak isteyenler kademeli olarak alacaksınız. Hep yükselmeyecek. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Altın ve gümüşte sabır gerekiyor."