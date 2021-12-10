Altın son dönemde yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürdü. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı.

Altın ne kadar yükselecek, çıkar? Altın ne kadar olur?

Koronavirüs salgınıyla birlikte son bir buçuk yılda altın fiyatları bir hayli yükseldi. 10 Aralık'ta çeyrek altın 1.264,00 TL'den işlem gördü. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise fiyatların ne kadar artabileceğini araştırıyor.

Analistler önümüzdeki günlerde altın fiyatının daha da yükseleceğini ifade ediyor. Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı 1760 dolara kadar çekildi. Altındaki artışın ABD'den gelecek haberlerle yeniden tırmanışa geçebildiği belirtiliyor.