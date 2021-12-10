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Ekonomi Altın ne kadar yükselecek, çıkar? Altın ne kadar olur?
Ekonomi

Altın ne kadar yükselecek, çıkar? Altın ne kadar olur?

Altın kaç lira güncel | Son bir buçuk yılda altın fiyatı ciddi bir yükselişe geçti. Altın birikimi olan ve yatırım yapmak isteyenler ise ‘altın fiyatı artar mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Altın kaç liraya yükselir? Gram altın yılbaşında kaç lira olur?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 21:11:00 -
Altın ne kadar yükselecek, çıkar? Altın ne kadar olur?

Altın son dönemde yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürdü. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı.

Altın ne kadar yükselecek, çıkar? Altın ne kadar olur?

Koronavirüs salgınıyla birlikte son bir buçuk yılda altın fiyatları bir hayli yükseldi. 10 Aralık'ta çeyrek altın 1.264,00 TL'den işlem gördü. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise fiyatların ne kadar artabileceğini araştırıyor.

Analistler önümüzdeki günlerde altın fiyatının daha da yükseleceğini ifade ediyor. Fed Başkanı Powell'ın varlık alım azaltımını daha erken bitirilebileceği yönündeki verdiği mesajın etkisiyle ons altın fiyatı 1760 dolara kadar çekildi. Altındaki artışın ABD'den gelecek haberlerle yeniden tırmanışa geçebildiği belirtiliyor.

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