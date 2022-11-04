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Ekonomi Altın ne kadar oldu? Gram çeyrek altın ne kadar 4 Kasım Cuma
Ekonomi

Altın ne kadar oldu? Gram çeyrek altın ne kadar 4 Kasım Cuma

Canlı altın fiyatı | Altın yatırımı yapanlar güncel piyasaları yakından takip ediyor. Pek çok kişi haftanın son işlem günü olan cuma gününde altının kaça alınıp kaça satıldığını merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-04 10:10:00 -
Altın ne kadar oldu? Gram çeyrek altın ne kadar 4 Kasım Cuma

Haftanın son işlem gününde pek çok kişi altının ne kadar olduğunu, kaç TL’den işlem gördüğünü araştırıyor. Peki, gram altın kaç lira oldu?

Altın ne kadar oldu? Gram çeyrek altın ne kadar 4 Kasım Cuma

Ekonomist İslam Memiş, vatandaşın yüksek enflasyon karşısında kendini korumak için altın ve dövize yöneldiğini belirtti. Memiş, “Vatandaş, evimi arabamı bir an önce alayım diyor ama kredi kullanamadığı için buna da ulaşamıyor. Piyasa bu şekilde kitlenir. Ocak ayına gelmeden önce kredi ve nakit musluklarını bir an önce açmak gerektiğini düşünüyorum. Burada bir tıkanıklık var bu sadece vatandaşlar için de değil, iş insanları ve sektör için de çok önemli. Bu kadar yüksek enflasyona rağmen bir de nakite ulaşmayı zorlaştırırsanız bence süreç riskli bir tarafa gider. O yüzden ben nakit tarafını önemsemeye devam ediyorum” dedi.

Gram altın

Alış: 985,66 TL

Satış: 985,84 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.616,00 TL

Satış: 1.635,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.223,00 TL

Satış: 3.272,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.446,00 TL

Satış: 6.522,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.478,47 TL

Satış: 6.554,95 TL

22 Ayar bilezik

Alış: 904,52 TL

Satış: 914,53 TL

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