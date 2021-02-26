Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek ne kadar? 26 Şubat altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında birkaç gündür hareketlenmelere gözleniyor. ABD tahvil faizlerinin 1.61 seviyesine çıkarak 10 Şubat'tan bu yana 48 baz puan yükselmesi altın fiyatlarında kıpırdanmaya neden oldu. Peki altın ne kadar? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın fiyatı çıktı mı? İşte 26 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları.
Küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ın üzerine çok hızlı gelince piyasalarda satışlar oldu. Tüm dünyada dolar kuru yükselişe geçerken TL karşısında da değer kazandı. Kur şu dakikalarda 7,43 seviyelerinde yer alıyor. Peki altında son durum ne? Çeyrek ne kadar? 26 Şubat altın fiyatı ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
421,56
424,16
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
421,47
421,58
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.772,76
1.773,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
674,27
689,18
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.697,42
2.748,73
YARIM ALTIN FİYATI
1.344,50
1.378,58
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.697,42
2.748,73
ATA ALTIN FİYATI
2.743,69
2.814,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
231,03
278,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
381,43
410,19
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,43
6,44
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,91
26,93