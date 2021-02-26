Altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar yükseldi? Çeyrek ne kadar? 26 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ın üzerine çok hızlı gelince piyasalarda satışlar oldu. Tüm dünyada dolar kuru yükselişe geçerken TL karşısında da değer kazandı. Kur şu dakikalarda 7,43 seviyelerinde yer alıyor. Peki altında son durum ne? Çeyrek ne kadar? 26 Şubat altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

421,56

424,16

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

421,47

421,58

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.772,76

1.773,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

674,27

689,18

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.697,42

2.748,73

YARIM ALTIN FİYATI

1.344,50

1.378,58

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.697,42

2.748,73

ATA ALTIN FİYATI

2.743,69

2.814,60

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

231,03

278,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

381,43

410,19

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,43

6,44

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,91

26,93