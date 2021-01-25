Altın ne kadar oldu? 25 Ocak çeyrek altın fiyatları bugün gram atın ne kadar?

ABD’nin 46. başkanı olan Joe Biden’in 20 Ocak’ta göreve başlamasından sonra altın fiyatları da hareketlenmeye başladı. Merkez Bankası’nın faiz kararı da altın fiyatlarının yükselişini tetiklemeye yetti. Korona aşılarının yapılmaya devam edilmesi de piyasalarda olumlu karşılanırken, düğün ve nişan yapacaklar da kısıtlamaların kalkacağı tarihi sabırsızlıkla beklemekte. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte altına talep çok fazla olacağından altın fiyatları yükselişe geçmesi bekleniyor. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel anlık altın fiyatları.