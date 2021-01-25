Altın ne kadar oldu? 25 Ocak çeyrek altın fiyatları bugün gram atın ne kadar?
ABD’nin 46. başkanı olan Joe Biden’in 20 Ocak’ta göreve başlamasından sonra altın fiyatları da hareketlenmeye başladı. Merkez Bankası’nın faiz kararı da altın fiyatlarının yükselişini tetiklemeye yetti. Korona aşılarının yapılmaya devam edilmesi de piyasalarda olumlu karşılanırken, düğün ve nişan yapacaklar da kısıtlamaların kalkacağı tarihi sabırsızlıkla beklemekte. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte altına talep çok fazla olacağından altın fiyatları yükselişe geçmesi bekleniyor. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel anlık altın fiyatları.
Gram altının fiyatı ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray’daki koltuğuna oturmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Peki 25 Ocak altın fiyatları nedir? Çeyrek, gram, cumhuriyet, bilezik kaç para?
Altın fiyatları ne kadar?
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
ALIŞ: 400,01
SATIŞ: 429,48
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ALIŞ: 2.915,00
SATIŞ: 2.959,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.441,00
SATIŞ: 1.463,00
ATA ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.950,00
SATIŞ: 2.990,00
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.812,56
SATIŞ: 2.869,66
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.441,00
SATIŞ: 1.463,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: 720,00
SATIŞ: 732,00
GRAM ALTIN KAÇ PARA?
ALIŞ: 442,06
SATIŞ: 442,16