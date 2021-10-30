Altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın fiyatları
Gram altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgınıyla birlikte değer kazanan altın son dönemde bir kez daha yükselişe geçti. Altın alacaklar ya da altın yatırımı olanlar ise güncel fiyatları merak ediyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat | Çeyrek altın kaç lira oldu?
Son yıllarda altın hızlı bir tırmanışa geçti. Özellikle son haftalarda yaşanan yükselişle birlikte pek çok kişi güncel rakamları araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?
Altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın fiyatları
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 550,00 550,20
Çeyrek altın 871,00 904,00
Cumhuriyet 3.483,00 3.622,00
22 Ayar Bilezik 497,51 502,69