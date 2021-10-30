Altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın fiyatları

Gram altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgınıyla birlikte değer kazanan altın son dönemde bir kez daha yükselişe geçti. Altın alacaklar ya da altın yatırımı olanlar ise güncel fiyatları merak ediyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat | Çeyrek altın kaç lira oldu?