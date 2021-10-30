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Ekonomi Altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın fiyatları
Ekonomi

Altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın fiyatları

Gram altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgınıyla birlikte değer kazanan altın son dönemde bir kez daha yükselişe geçti. Altın alacaklar ya da altın yatırımı olanlar ise güncel fiyatları merak ediyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat | Çeyrek altın kaç lira oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:11:00 -
Altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın fiyatları

Son yıllarda altın hızlı bir tırmanışa geçti. Özellikle son haftalarda yaşanan yükselişle birlikte pek çok kişi güncel rakamları araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

Altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın fiyatları

                               ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın           550,00                   550,20

Çeyrek altın        871,00                   904,00

Cumhuriyet        3.483,00               3.622,00

22 Ayar Bilezik  497,51                   502,69

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