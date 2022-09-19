Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 19 Eylül Pazartesi
Altın fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. Bu sebeple güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, gram altın kaça satılıyor?
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları düşüşe geçti. Yeni günle birlikte güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın kaça satılıyor?
Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 19 Eylül Pazartesi
Gram Altın
Alış: 976,86
Satış: 977,04
Çeyrek altın
Alış: 1.622,00
Satış: 1.640,00
Yarım Altın
Alış: 3.235,00
Satış: 3.278,00
Reşat Altın
Alış: 6.504,47
Satış: 6.570,95
Cumhuriyet Altını
Alış: 6.472,00
Satış:6.539,00
22 Ayar Bilezik
Alış: 906,41
Satış: 914,75