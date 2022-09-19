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Ekonomi Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 19 Eylül Pazartesi
Ekonomi

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 19 Eylül Pazartesi

Altın fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. Bu sebeple güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, gram altın kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:16:00 -
Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 19 Eylül Pazartesi

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları düşüşe geçti. Yeni günle birlikte güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın kaça satılıyor?

Altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 19 Eylül Pazartesi

Gram Altın

Alış:       976,86

Satış:     977,04

Çeyrek altın

Alış:       1.622,00

Satış:     1.640,00

Yarım Altın

Alış: 3.235,00

Satış: 3.278,00

Reşat Altın

Alış: 6.504,47

Satış: 6.570,95

Cumhuriyet Altını

Alış: 6.472,00

Satış:6.539,00

22 Ayar Bilezik

Alış: 906,41

Satış: 914,75

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