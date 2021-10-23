Altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın güncel fiyat | Merkez Bankası faiz oranının belli olmasının ardından dolar ve euronun yanı sıra altın fiyatları da yükselmeye başladı. Pek çok kişi yeni günle birlikte "Altın kaç lira oldu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar güncel
Merkez bankası faiz oranlarını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte altının fiyatını da yükselişe geçti. Yeni günle birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu?
Altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 553,38 553,67
Çeyrek altın 882,00 911,00
Yarım altın 1.765,00 1.821,00
Cumhuriyet 3.524,00 3.629,00
22 ayar bilezik 496,10 503,23