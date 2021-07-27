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Ekonomi Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?
Ekonomi

Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 27 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-07-27 22:58:00 -
Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Günümüzde en çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Yaz aylarının da gelmesiyle beraber nişan ve düğün sezonu da açıldı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edilen haberin devamı...

Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 495,74 TL

Satış 497,19 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 793,08 TL

Satış 810,55 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.581,21 TL

Satış 1.621,10 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış 3.172,33 TL

Satış 3.232,28 TL

                                     

 

 

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