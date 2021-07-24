Günümüzde en çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler hafta sonu çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?