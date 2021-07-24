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Ekonomi Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?
Ekonomi

Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Günümüzde en çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler hafta sonu çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 21:40:00 -
Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber nişan ve düğün sezonu açıldı. Koronavirüs salgının sebebiyle yasaklanan düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz

Çeyrek altın       Alış   803,00    Satış   821,00

Gram altın       Alış    495,29           Satış     495,62  

Yarım altın    Alış      1.607,00         Satış   1.643,00

Cumhuriyet    Alış    3.208,00          Satış     3.274,00

22 ayar bilezik  Alış 454,96              Satış     459,60

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