Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?
Günümüzde en çok yatırım aracı olarak tercih edilen altın, yatırımcılar tarafından sürekli olmak üzere yakından izleniyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler hafta sonu çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? Sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?
Yaz aylarının gelmesiyle beraber nişan ve düğün sezonu açıldı. Koronavirüs salgının sebebiyle yasaklanan düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güncel fiyat 24 Temmuz
Çeyrek altın Alış 803,00 Satış 821,00
Gram altın Alış 495,29 Satış 495,62
Yarım altın Alış 1.607,00 Satış 1.643,00
Cumhuriyet Alış 3.208,00 Satış 3.274,00
22 ayar bilezik Alış 454,96 Satış 459,60