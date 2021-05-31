Altın ne kadar? Gram altın kaç lira, çeyrek ne kadar? Altın fiyatları ne oldu?
Gram ne kadar, gram fiyatı kaç para? Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın kaç lira? sorusu son günlerin en çok sorulan ve cevabı da en çok merak edilen konular arasında gelmekte. Altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar olduğu yine dolara yatırım yapan ya da yatırımını altına yapacaklarca araştırılıyor. Peki Altın ne kadar? gram altın kaç lir, çeyrek ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? İşte 31 Mayıs altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın geçen haftaya yükselişme başlamasının ardından haftanın son gününde yani 28 Mayıs Cuma günü altın fiyatları yukarı yönlü hareketlendi. Altının yükselişe geçmesiyle birlikte gram ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar ediyor? soruları da ardı ardına geldi. Altın fiyatlarında son durum serbest piyasada gram altın, çeyrek altınalış ve satış fiyatları anlık olarak takip edilmekte.
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne 525,79 TL seviyelerinde başlayan gram altın saat 08:40 itibariyle 525,88 TL’den işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 3.344,00 TL, Cumhuriyet altın satış fiyatı 3.452,00 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek Altın alış fiyatı 841,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı 866,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 Ayar Altın TL/Gr 471,41 TL’den alınırken 22 ayar bilezik fiyatı 503,64 TL’den satılmakta.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 1.672,00 TL, yarım altın satış fiyatı 1.733,00 TL