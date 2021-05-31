Altın ne kadar? Gram altın kaç lira, çeyrek ne kadar? Altın fiyatları ne oldu?

Gram ne kadar, gram fiyatı kaç para? Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın kaç lira? sorusu son günlerin en çok sorulan ve cevabı da en çok merak edilen konular arasında gelmekte. Altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar olduğu yine dolara yatırım yapan ya da yatırımını altına yapacaklarca araştırılıyor. Peki Altın ne kadar? gram altın kaç lir, çeyrek ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? İşte 31 Mayıs altın fiyatlarında son durum.