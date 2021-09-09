Altın ne kadar? gram altın, çeyrek altın düştü mü çıktı mı? 9 Eylül güncel anlık altın fiyatları
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacak olmasın nedeniyle altın ve döviz piyasaları da hareketlenmeye başladı. Uzun zamandır az da olsa düşüşler yaşayan altın fiyatları durağan bir seyir izliyordu. Merkez Bankalarının faiz kararları nedeniyle döviz kurlarında olduğu gibi gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve ONS fiyatlarında kıpırdanmalar söz konusu oldu. Peki altın ne kadar? Bugün altın kaç para? Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın düştü mü çıktı mı? İşte 9 Eylül güncel anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün kaç lira? Altın fiyatları korona salgınının başladığı ilk günlerde rekora koşmuştu. Salgında aşının yapılıyor olamsı ve çoğu ülke de aşılar konusunda bir hayli yol kat edilmesi piyasaları da olumlu etkiledi. Uzun zamandır altın fiyatları küçük dalgalanma seyrediyor. Altın alan ya da yatırımını altından yana kullanmak isteyen vatandaşlar ise altın fiyatlarını sorguluyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Tam altın ne kadar? İşte 9 Eylül altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış 487,96 TL
Gram altın satı 489,25 TL
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Spot altın gram alış fiyatı 489,13 TL
Spot altın gram satış fiyatı 489,22 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Altın ONS fiyatı alış 1.794,74 TL
Altın ONS satış fiyatı 1.795,00 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 782,56 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 799,85 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.130,43 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 3.189,68 TL
YARIM ALTIN FİYATI
1.560,32
1.599,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.130,43
3.189,68
ATA ALTIN FİYATI
3.223,12
3.304,35
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
268,21
322,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
441,60
458,68