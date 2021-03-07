Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı?

Altın bugün kaç para? Kabine toplantısı sonrası alınan yeni korona kararları sonrası kontrollü normalleşme kapsamındı hafta sonu sokağa çıkma yasakları düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken, yüksek riskli illere kısıtlama cumartesi günü kaldırıldı, pazar günü ise yasak devam ediyor. Korona vaka sayılarınının düşük olduğu illerde şartlara uyularak nikah işlemleri yeniden başladı. Yasakların kalktığı illerde altın alım satımı yapacaklar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 7 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları güncel tablosu...

Gram altında ise alış fiyatı 410,65 lira, satış fiyatı 411,22 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 7 Mart Pazar günü 657 lira alış ve 672 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

411,19

411,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.699,90

1.701,37

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.631,64

2.681,58

YARIM ALTIN FİYATI

1.311,71

1.344,91

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

225,35

272,37

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

372,26

400,66