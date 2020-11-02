Altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu?

Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 29 Ekim Cuma günü 504,30 lira ile tarihi rekor kırarken, çeyrek altın ise 819,14 liradan işlem görüyordu. Kasım ayının girmesiyle birlikte vatandaşlar da altının yeni haftaya nasıl başladığını sorguluyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 2 Kasım güncel altın fiyatları...

3 Kasım Salı günü ABD’deki seçmenler yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek. ABD’nin 59. Başkanı Trump mı olacak yoksa Biden mi? Sorusunun cevabı 3 Kasım ABD Başkanlık seçim sonucunda belli olacak. ABD’deki başkanlık seçimleri piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Son bir haftadır hem altın hem de dolar, euro fiyatlarında rekora koşuluyor. İşte altın fiyatları, çeyrek altın, gram alın cumhuriyet altını fiyatları son durum.

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 2 Kasım Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 509,55 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.308,08 liradan işlem görüyor. İşte, 2 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons fiyatı alış 1.881,94

Altın ons fiyatı satış 1.882,59

Gram altın ne kadar?

Gram atın alış 506,17 TL

Gram altın satış 509,55 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış ne kadar? 811,70 TL

Çeyrek altın satış 829,56 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış 1.618,33 TL

Yarım altın satış 1.659,11 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış 3.246,80 TL

Cumhuriyet altını satış 3.308,08 TL