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Ekonomi Altın ne kadar? Altın fiyatları 5 Ocak gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları
Ekonomi

Altın ne kadar? Altın fiyatları 5 Ocak gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika: 2021 yılı için altına yatırım yapan ya da yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Altın düşer mi çıkar mı, altın kaç para olur, gram altın kaç para, çeyrek altın ne kadar? soruları da yine vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. ABD’de Biden’in Beyaz Saray’a çıkmaya hazırlandığı şu günlerde ülke adeta diken üstünde. Trump’ın koltuğu devretmemeye pek istekli görünmemesi nedeniyle sokakların hareketleneceği beklenirken, ABD’deki bu hareketlilik piyasalara da yansımaya başladı. Altın yılbaşı tatilinin ardından az da olsa yükselişle başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ocak altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:21:00 - 2021-01-05 08:22:21
Altın ne kadar? Altın fiyatları 5 Ocak gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 

ABD’de Beyaz Saray’a çıkmayı bekleyen Biden’in göreve gelmesiyle birlikte altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı, merak edilirken, 5 Ocak gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatları da piyasaların açılmasıyla birlikte araştırılıyor. İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

461,39

463,41

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

462,38

462,49

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.942,43

1.943,17

ÇEYREK ALTIN FİYATI

739,24

755,50

YARIM ALTIN FİYATI

1.474,99

1.512,35

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.959,22

3.015,45

ATA ALTIN FİYATI

3.029,20

3.105,74


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