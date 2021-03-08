Altın ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? Gram, çeyrek altın, gümüş fiyatı

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta inişili çıkışlı bir grafik sergileyen gram altın yeni haftaya yükseliş algısıyla başladı. Gram altın 413 liradan işlem görürken, çeyrek altın 683 liradan, cumhuriyet altını 2 bin 785 liradan satıldı. Altındaki yükseliş ivmesi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 17 kuruş bandına çıktı. Altın ve gümüşte yaşanan hareketliliği teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabında değerlendirdi.

Altın ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken altının ons fiyatı ise 1699 dolar seviyesinde izliyor. Altında yaşanan değişimleri analiz eden teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Paket Senato'da onaylandı ancak henüz ABD'de de piyasa açılmadığı için net konuşmak için erken olmakla beraber piyasalarda özellikle Altın Dolar-TL üzerinde etkili olan ABD 10 yıllık faizlerinde bir geri çekilme olmadığını görüyoruz. Henüz altına yaramadı. ABD 10 yıllık faizleri artmaya devam edebilir ancak enflasyon beklentileri daha çok artacak olursa o zaman faizdeki artışa rağmen altın yine de değer kazanabilir. Bu paketin enflasyon beklentilerini nasıl değiştirdiği ancak ABD açıldıktan sonra belli olur. Altın 1700 dolar civarında hareket ediyor. 10 yıllıklardaki artış yükselişi baskılıyor. Ancak altın düşüş trendinde olduğu için teşvik fiyatlandı denemez. 4 saatlikte 1720'nin üzerine çıkmadan yükseliş başladı diyemeyiz. 1680 destek." İfadelerini kullandı.

Gümüş ne kadar oldu?

Gümüşün gram fiyatı yeni haftayla birlikte çıkışa geçti. Gram gümüş 6 lira 17 kuruş seviyesine yükseldi. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar civarında seyrediyor. Gümüşle ilgili değerlendirmesini paylaşan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, " Gümüş 'ün yükselişi altın tarafından baskılanıyor. 4 saatlikte 26 geçilmeden ve altında bir yükseliş olmadan gümüşün çıkması zor görünüyor." İddiasında bulundu.