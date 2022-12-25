Altın ne, dolar ne kadar? 2023'te ne olacak? 25 Aralık 2022 Döviz Kuru güncel: Euro, dolar, sterlin, gram, beyaz altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 25 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

25 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

''DOLAR DÜNYADA DEĞER KAZANDI''

2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar/TL kuru, bugün 18,66 lira seviyelerinden işlem görüyor. Serbest piyasalarda ise bu tutar 18,77 lira. Yani 2022 yılında dolar dünyada değer kazandı.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,67 (Alış) - 18,69 (Satış)

EURO: 19,81 (Alış) - 19,87 (Satış)

STERLİN: 22,44 (Alış) - 22,55 (Satış)

1 DOLAR = 18,67 TL

Analistler piyasayı yorumluyor ve altın fiyatları için tahminlerini paylaşıyor. “2023'te metaller için daha iyi bir talep göreceğiz” ifadelerini kullanıyorlar. Elinde altın olanlar dikkat! Gram altında piyasaları altüst edecek tahmin: Temmuz ve Haziran ayında uçacak.

25 Aralık Pazar 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.079,56

Gram altın satış: 1.079,77

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.776,00

Çeyrek altın satış: 1.803,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.542,00

Yarım altın satış: 3.607,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.111,00

Tam altın satış: 7.185,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.280,00

Cumhuriyet altını satış: 7.390,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.314,00

Ata altın satış: 7.366,00

Beyaz altın ne kadar, kaç ayar olur?

Nasıl Beyaz Altın Elde Edilir? Altın, saf hâlinde sarı renge ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Altın çeşitlerine daha sert ve estetik bir görünüm vermek için birtakım işlemler yapılır. Alaşıma; çinko, gümüş ve paladyum gibi beyaz renk veren metaller eklenerek 22 ayar beyaz altın gibi sonuçlar elde edilir. Fiyatları ayarına göre değişir.