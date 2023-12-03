Altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü

Peru'da Pataz eyaletindeki bir altın madenine düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Madene baskın yaptılar

Peru'nun Pataz eyaletinde yer alan Poderosa şirketine ait bir madene silahlı saldırı düzenlendi. Peru İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların patlayıcılar ile madene baskın düzenlediği ve 4 kişiyi rehin aldığı belirtilerek, baskında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin madendeki durumu kontrol altına aldığı ifade edilen açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırganların patlayıcı kullanarak madene girdikleri ve "şirketin iç güvenlik personeliyle çatıştıkları" aktarıldı. Ponderosa tarafından yapılan açıklamada ise, baskında yaralanan 10 madencinin durumunun ağır olduğu belirtilerek, "Bu trajik olaylar tek başına meydana gelmiyor. Bunlar bölgedeki güvenlik koşullarının kötüleşmesinin bir sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

Organize suçların "yasa dışı madencilik alanında giderek büyüdüğünü" belirten şirket, madenlerine düzenlenen daha önceki saldırılarda 7 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Yasa dışı madencilerin cezai sorumluluktan kurtulmasını sağlayan REINFO yasasına değinen şirket, suç örgütlerinin REINFO tarafından sağlanan koruma örtüsü altında mutlak cezasızlıkla faaliyet gösterdiğini iddia etti. Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Derneği saldırıyı kınayarak, hükümeti yasa dışı madencilerin kurtarılmış bölgeler kurmak ve yerel nüfusu şiddet yoluyla boyun eğdirmek istediği bölgede düzeni yeniden tesis etmek için önlem almaya çağırdı.

Peru, dünyanın en büyük ikinci bakır ve önemli bir gümüş ve altın üreticisi konumunda bulunuyor. Enerji ile Maden Bakanlığı'na göre, Peru altın ihracatının yaklaşık üçte ikisini Hindistan, İsviçre ve Kanada'ya gerçekleştiriyor.

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Kaynak: İHA