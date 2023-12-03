  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücreti etkileyecek enflasyon beklentisi açıklandı

Hasar tespitinin ince noktaları! Araç alımında Tramer önemli mi?

İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Herkesi yakından ilgilendiriyor! Altında şok edecek gelişme! Bu resmen çıldırtır! Artık açıklandı

Savaş bahane British petrol şahane!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan akıl almaz olay! Fotoğraf kendini yere attı, Sakal-ı Şerif kendi kendine yürüdü

Haberi, oğulları duyurdu! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

“Ablasıyla ‘çak’ yapıp sarılanlar ön seçimden kaçıyor” Bakalım İmamoğlu ne cevap verecek? Kerimoğlu, İBB aday adaylığını açıkladı

Cevabı merak ediliyor! UEFA'dan Kerem ve Ronaldo paylaşımı

Fatih Erbakan açıkladı, ortalık yıkıldı
Dünya Altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü
Dünya

Altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2023-12-03 21:00:00 -
Altın madenine silahlı saldırı: 9 ölü

Peru'nun Pataz eyaletindeki bir altın madenine, silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da Pataz eyaletindeki bir altın madenine düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Madene baskın yaptılar

Peru'nun Pataz eyaletinde yer alan Poderosa şirketine ait bir madene silahlı saldırı düzenlendi. Peru İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların patlayıcılar ile madene baskın düzenlediği ve 4 kişiyi rehin aldığı belirtilerek, baskında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin madendeki durumu kontrol altına aldığı ifade edilen açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırganların patlayıcı kullanarak madene girdikleri ve "şirketin iç güvenlik personeliyle çatıştıkları" aktarıldı. Ponderosa tarafından yapılan açıklamada ise, baskında yaralanan 10 madencinin durumunun ağır olduğu belirtilerek, "Bu trajik olaylar tek başına meydana gelmiyor. Bunlar bölgedeki güvenlik koşullarının kötüleşmesinin bir sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

Organize suçların "yasa dışı madencilik alanında giderek büyüdüğünü" belirten şirket, madenlerine düzenlenen daha önceki saldırılarda 7 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Yasa dışı madencilerin cezai sorumluluktan kurtulmasını sağlayan REINFO yasasına değinen şirket, suç örgütlerinin REINFO tarafından sağlanan koruma örtüsü altında mutlak cezasızlıkla faaliyet gösterdiğini iddia etti. Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Derneği saldırıyı kınayarak, hükümeti yasa dışı madencilerin kurtarılmış bölgeler kurmak ve yerel nüfusu şiddet yoluyla boyun eğdirmek istediği bölgede düzeni yeniden tesis etmek için önlem almaya çağırdı.

Peru, dünyanın en büyük ikinci bakır ve önemli bir gümüş ve altın üreticisi konumunda bulunuyor. Enerji ile Maden Bakanlığı'na göre, Peru altın ihracatının yaklaşık üçte ikisini Hindistan, İsviçre ve Kanada'ya gerçekleştiriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: İHA

 

Peru'da El Nino etkisi nedeniyle 18 bölgede OHAL ilan edildi
Peru'da El Nino etkisi nedeniyle 18 bölgede OHAL ilan edildi

Dünya

Peru'da El Nino etkisi nedeniyle 18 bölgede OHAL ilan edildi

"Damat neden kelsin" dayağı! Düğünde peruğu düştü, gelinin akrabaları çıldırdı! Şu olanlara bakın
"Damat neden kelsin" dayağı! Düğünde peruğu düştü, gelinin akrabaları çıldırdı! Şu olanlara bakın

Dünya

"Damat neden kelsin" dayağı! Düğünde peruğu düştü, gelinin akrabaları çıldırdı! Şu olanlara bakın

Peru'da katliam gibi kaza
Peru'da katliam gibi kaza

Dünya

Peru'da katliam gibi kaza

Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu
Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu

Dünya

Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, savcılığa bir kez daha ifade verdi
Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, savcılığa bir kez daha ifade verdi

Dünya

Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, savcılığa bir kez daha ifade verdi

Yer Peru! Türk şirketine talep: 8×8 araç, herkesin gözü onda, kuyruk olacak! Sektörü salladı
Yer Peru! Türk şirketine talep: 8×8 araç, herkesin gözü onda, kuyruk olacak! Sektörü salladı

Teknoloji

Yer Peru! Türk şirketine talep: 8×8 araç, herkesin gözü onda, kuyruk olacak! Sektörü salladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23