Altın Küre Ödülleri'ni im kazandı? 79. Altın Küre Ödülü kazananlar listesi

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belli olduğu 79. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. İşte 79. Altın Küre Televizyon ve sinema kategorisinde ödülü kazanlar listesi. Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:

79. Altın Küre sinema ödülünü kimler kazandı?

Drama dalında en iyi film "The Power of the Dog", komedi ya da müzikal dalında en iyi film "West Side Story", drama dalında en iyi kadın oyuncu "Nicole Kidman- Being the Ricardos", drama dalında en iyi erkek oyuncu "Will Smith- King Richard", müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu "Rachel Zegler- West Side Story", drama dalında en iyi erkek oyuncu "Andrew Garfield- tick, tick… Boom!", en iyi yardımcı kadın oyuncu "Ariana DeBose- West Side Story", en iyi yardımcı erkek oyuncu "Kodi Smit-McPhee- The Power of the Dog", en iyi animasyon "Encanto", en iyi yabancı film "Drive My Car" (Japonya yapımı), en iyi senaryo "Kenneth Branagh- Belfast", en iyi yönetmen "Jane Campion- The Power of the Dog", en iyi orijinal şarkı "No Time to Die- Billie Eilish", en iyi müzik "Hans Zimmer- Dune".

79. Altın Küre televizyon ödülünü kimler kazandı?

En iyi drama dizisi "Succession", en iyi komedi dizisi "Hacks", en iyi mini dizi "The Underground Railroad", drama dalında en iyi kadın oyuncu "Michaela Jae Rodriguez- Pose", drama dalında en iyi erkek oyuncu "Jeremy Stron- Succession", komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu "Jean Smart- Hacks", komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu "Jason Sudeikis- Ted Lasso", mini dizide en iyi kadın oyuncu "Kate Winslet- Mare of Easttown", mini dizide en iyi erkek oyuncu "Michael Keaton- Dopesick", en iyi yardımcı erkek oyuncu "O Yeung-su- Squid Game", en iyi yardımcı kadın oyuncu "Sarah Snook- Succession."